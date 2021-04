Midinero acreditará el dinero que perdieron los clientes que fueron estafados a través de su tarjeta

La tarjeta Midinero de Redpagos informó que acreditará el dinero que fue sustraído de las cuentas de 300 clientes, que fueron víctimas de maniobras de fraude electrónico. La firma denunció esta estafa ante las "autoridades competentes" y está "monitoreando" de forma permanente la situación, según un comunicado difundido por la empresa.

Las estafas de sus clientes se hicieron públicas en esta semana, cuando el futbolista de Fénix Ignacio Pallas comentó que le habían sacado el dinero de su cuenta. Al jugador se dio cuenta que había sido víctima de la estafa cuando notó que en su cuenta solo le quedaban $ 180, según contó el profesional en Sport 890.

La empresa aseguró que la situación afectó a ese número "acotado" de clientes y que la estafa se debió a "maniobras ajenas a la plataforma Midinero", que "cuenta con los máximos niveles de seguridad". Más de 1 millón de clientes "operan a diario" con esa tarjeta.

"Nuestro equipo se encuentra trabajando en cada uno de los casos para identificar las operaciones por las que se sustrajo el dinero de las cuentas, con el fin de relevar la información necesaria de cada situación particular", expresa el comunicado.

A su vez, la compañía aseguró que estuvo "en contacto permanente con las autoridades pertinentes" desde que detectaron las maniobras. La firma se está comunicando con cada uno de los clientes que fueron afectados.

En febrero, Midinero y Redpagos habían alertado sobre nuevas maniobras de estafa bajo la modalidad de robo de datos personales. En esa oportunidad, a través de mensajes de texto o correos electrónicos, los clientes de la tarjeta era notificados de que tenían disponible un premio a cobrar de $ 5 mil. Luego, a través de un link, solicitaban un usuario y contraseña, necesario para acceder al premio, mediante el cual se completaba la estafa.

La historia de Fénix

Pallas se enteró que había sido estafado el 9 de marzo, pero la maniobra se repitió en el plantel de Fénix, una institución que paga los salarios a través de la plataforma de Redpagos. Esta semana los casos se reiteraron: hubo dos jugadores del club cuyas cuentas también fueron vaciadas.

Luego de cobrar el sueldo, uno de los jugadores fue hasta un supermercado para hacer las compras del día, relató Pallas. Al pasar la tarjeta en la caja para pagar, le comunican que no tiene saldo. El futbolistas se imaginaba que le podía pasar por los antecedentes que había en el plantel, y entonces llamó a la tarjeta. "No lo atendían, y no había ninguna respuesta. Y es la guita que tiene para moverse todos los días", comentó el zaguero.

El principal reclamo del jugador es hacia la firma de la tarjeta: "No hay respuesta de nada. Llamás a ver qué pasó y te dicen que no son responsables de nada, que hagas la denuncia y que después se verá", sostuvo Pallas. También se quejó de que no realizaron "alertas" sobre estas situaciones.