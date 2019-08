Mieres quiere debatir con Manini Ríos: “Suponemos que no va a rehuir”

El candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, desafió este sábado a debatir al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El senador pretende exponer en el enfrentamiento las “enormes diferencias” que, según aseguró, mantiene con la propuesta del grupo encabezado por el excomandante en Jefe del Ejército.

“Nosotros estamos desafiando al candidato de Cabildo Abierto, al general Guido Manini Ríos, a un debate por lo alto sobre nuestras enormes diferencias, las que seguramente separan a Cabildo Abierto del Partido Independiente”, dijo Mieres en declaraciones realizadas este sábado.

"El general Manini Ríos hace unas horas dijo que estaba dispuesto a debatir; suponemos entonces que no va a rehuir a un intercambio de opiniones y de posiciones para que la ciudadanía pueda elegir con seriedad, profundidad y conocimiento de causa, cuál es el tipo de cambio que quiere. Si prefiere un cambio de retroceso o un cambio hacia adelante con sensibilidad social, con preocupación por los débiles y un cambio con transparencia", agregó el candidato.

Leonardo Carreño

Según informó Subrayado este jueves, Manini Ríos reclamó ser incluido en la agenda de debates que negocian el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. "Me gustaría debatir con Daniel Martínez para dejar bien claro las inconsistencias de las política que hoy se están aplicando y que de seguir adelante van a llevar a Uruguay a un precipicio, ya lo están llevando. Me gustaría debatir con Talvi, me gustaría debatir con quien sea pero siempre donde se pueda proponer las ideas que diferencia a los candidatos del proyecto de Cabildo Abierto”, dijo el candidato.

En tanto, Mieres se refirió en reiteradas ocasiones durante el último tiempo a sus diferencias con Cabildo Abierto. “Tenemos diferencias insalvables con Cabildo Abierto; estamos muy lejos de ellos, y por supuesto que no nos vemos en una coalición con Cabildo Abierto, esa es la verdad", dijo en la Convención del Partido Independiente realizada el 11 de agosto.

En esa ocasión también dijo que en el eventual balotaje está dispuesto a apoyar al candidato de la oposición si se dan determinadas condiciones, pero que ya descartó hacerlo con el del Frente Amplio.