Miles de trabajadores sudafricanos en huelga marcharon contra el costo de vida, el desempleo y la pobreza

En Pretoria y Ciudad del Cabo, miles de sudafricanos se manifestaron protestando contra la inflación, el aumento del costo de vida, los cortes de electricidad y el desempleo.

El movimiento es parte de la huelga convocada por el Congreso de trabajadores sudafricanos (COSATU), un antiguo aliado del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (CNA).

La convocatoria de la organización sindical tuvo más repercusión en las ciudades más grandes como Pretoria y halló menos eco en el interior del país.

Los manifestantes que marchaban por las calles de Pretoria llevaban carteles con la inscripción “dejen de gravar los alimentos básicos” y se dirigieron hacia las oficinas del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, quien fue uno de los fundadores del COSATU. Ya en el lugar, los manifestantes hicieron entrega de un documento a las autoridades.

Las críticas sobre la situación económica en que se encuentran millones de personas y sobre los frecuentes cortes de energía eléctrica por parte de la empresa estatal Eskorn fueron las expresiones generalizadas entre los manifestantes y sus dirigentes.

La inflación, el aumento del precio de los alimentos y combustibles que sufren muchos países del mundo también alcanzó a Sudáfrica donde la tasa anual de inflación en julio fue del 7.8%, según la agencia nacional de estadísticas, el nivel más alto desde 2009. El aumento inflacionario se produjo pese a que el banco central aumentó varias veces la tasa de interés para frenar la disparada de los precios.

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, 30 millones de sudafricanos son pobres, mientras que 13.8 millones sufren escasez de alimentos, cuyos precios no dejan de aumentar. Una barra de pan blanco cuesta ahora US$ 1,05, contra US$ 0,91 que costaba hace un año.

Los combustibles, cuyo nivel de precios afecta al conjunto de la economía, subieron un 45.3% el último año, el mayor incremento anual desde 2009.

Sudáfrica tiene 60 millones de habitantes, y la tasa de desempleo, que afecta principalmente a jóvenes y mujeres, asciende al 34%.

En este panorama, que según Mike Shingange, subdirector del Congreso de Sindicatos sudafricanos, “condena el futuro de nuestra juventud”, el gobierno del presidente Ramaphosa no parece haber tomado nota de las protestas. El expresidente Thabo Mbeki dijo que el gobierno no tiene ningún plan contra la pobreza, el desempleo y la desigualdad, como tampoco ha cumplido con su promesa de erradicar la corrupción, que pese a estar en primera plana de los medios no es investigada debidamente.

Shingange comentó que la situación es de “una guerra social” en la que el gobierno favorece los intereses de las elites en contra de los trabajadores y la clase media.