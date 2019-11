Mirá dónde te toca votar en el balotaje: buscá por tu credencial o por nombre

La Corte Electoral definió los planes circuitales para el balotaje de este 24 de noviembre entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. En esta nota podes chequear dónde te toca votar y además acceder al plan circuital completo por departamento.

Además podes leer los planes circuitales de cada departamento y buscar allí la serie y el número de tu credencial. Estos son los que se encuentran disponibles en el sitio oficial de la Corte Electoral: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Montevideo, Maldonado, Paysandú, Rocha, Río Negro, Rivera, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

La instancia de carácter obligatorio, conocida como segunda vuelta o balotaje, se realizará el domingo 24 de noviembre. La contienda electoral será entre la fórmula del Frente Amplio, Daniel Martínez y Graciela Villar, y la fórmula del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón.

Todos los habilitados para votar tienen la obligación de hacerlo y no hay límite de edad. En caso de no haber votado o no poder hacerlo el próximo domingo 24 de noviembre, habrá que justificar el incumplimiento entre el 26 de noviembre y el 26 de diciembre, ante la Junta Electoral del departamento donde normalmente vota.

Imposibilidad física de movilizarse ante el circuito de votación, estar fuera del país y la imposibilidad de concurrir al circuito “por razones de fuerza mayor” son las causales que eximen de la multa que será de 1 unidad reajustable si se incumplió por primera vez, de 3 unidades reajustables por cada una de las siguientes y se duplicará la multa para quienes sean profesionales universitarios con título expedido por la Universidad de la República y funcionarios públicos.

La justificación se acreditará con certificado médico o documento que demuestre que la persona estuvo fuera del país, según corresponda.