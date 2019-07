Mirá el ataque de ira de Pablo Cuevas en Wimbledon

En un lunes cargado de emociones y tensión en el césped de Wimbledon para Pablo Cuevas, el tenista uruguayo venció al bosnio Damir Dzumhur 4-6, 7-6 (8), 2-6, 6-4 y 6-2 en un partido intenso, pasó a segunda ronda del torneo británico y dejó para el recuerdo tres momentos especiales, con diferentes cargas de ira, bronca y el talento de la inconfundible magia de su tenis.

El primero de los episodios se registró en el segundo set. Cuevas estaba perdiendo con Damir Dzumhur en el debut de este lunes en Wimbledon. El uruguayo estaba 1-0 abajo en sets y caía 4-2 en el segundo el saque estaban en deuce.

El salteño se equivocó en una devolución que cayó en la red y explotó en plena catedral londinense: "¡Andá a lavarte las bolas!", se gritó a sí mismo.

Un poco después de esa jugada, cuando se le fue larga una devolución, miró al umpire y le gritó: "No, no, no, por favor...". Luego se tiró en el césped y gritó a toda voz: "¡Sacame de acá!".

También el uruguayo regaló jugadas como esta Gran Willy que hizo que todo el estadio lo aplaudiera por la tremenda devolución.

En definitiva, después de un juego en el que pasó por todos los estados, el encuentro se encaminó para el uruguayo y consiguió una gran victoria que le permite seguir en carrera en Wimbledon ante checo Jiri Vesely (124 del mundo), quien venció al alemán Alexander Zverev, sexto favorito al título, 4-6, 6-3, 6-2 y 7-5.