Mirá la calentura del Pollo Vignolo cuando le prohibieron hablar de San Lorenzo

Los pobres resultados de San Lorenzo que llevaron a que el técnico Juan Antonio Pizzi renunciara tras perder el miércoles 3-1 en su cancha ante Defensa y Justicia, planteó un debate en el programa "90 minutos de fútbol" de FOX Sports argentina.

Ese día, los hinchas habían colocado banderas cuestionado la actuación de Pizzi, y la barra de San Lorenzo se presentó en la Platea Norte del Nuevo Gasómetro para que no se gritara en contra del presidente de la institución, Matías Lammens.

Lammens, que acaba de perder la elección para la gobernación de Buenos Aires como candidato del peronismo (que vuelve a dirigir los destinos de Argentina), había desmentido las versiones sobre los barras. En TyC Sports expresó: "Jamás tendríamos ese tipo de iniciativa. Es una canallada para los socios. Sería una torpeza e inmoralidad. No es nuestro estilo, ni de Marcelo (Tinelli, vicepresidente del club) ni mío. Vamos a poner en manos de la Justicia lo que necesite. Es un año político en San Lorenzo y puede aprovecharse que el equipo no anda bien. La popular insultaba, no mandamos a callar a nadie. Pedí averiguar si son socios".

En tanto, en el programa "90 minutos de fútbol" de FOX Sports, se debatía sobre este tema cuando el conductor, Sebastián "Pollo" Vignolo, recibió instrucciones de su producción para que no siguieran con el tema.

"Bueno, señores, vamos a hablar de Boca y cuando podamos retomar el tema, seguimos", indicó el conductor.

Y añadió: "Cuando podamos hacer el programa, seguir, hablar de lo qué pasó, porque están buscando material, seguimos. ¿Está el profe? ¿Puedo hablar con él o no? Bueno...ahora vamos a estar con el móvil. Bueno, díganme, tranquilos...No, no díganme ustedes cómo seguimos. Díganme ustedes, ¿quieren que sigamos así? Díganme, ¿ponemos los goles?...Bueno vamos a la pausa".

Cuando volvieron de la misma, se encontraba más calmo, pero el tema de San Lorenzo, quedó sin enfocarse como lo habían intentado en un principio.