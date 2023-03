Las pistas que dio Gutiérrez del equipo de Nacional para el clásico ante Peñarol

La jornada del miércoles en la Ciudad Deportiva Los Céspedes será determinante para que el entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez, comience a delinear el equipo para el clásico ante Peñarol del sábado a las 16:00 en el Campeón del Siglo (Vtv en los cables y Star+ por streaming).

Así lo manifestó el propio entrenador, quien dijo que iban a entrenar por la mañana, ver videos del rival y también los de la misma práctica de este miércoles.

“Hoy vamos a hacer fútbol, vamos a seguir viendo videos. Los videos de la práctica lo vamos a ver de tarde. Definiremos si vamos a jugar con el mismo esquema, o si vamos a cambiar un poco o cambiar algún jugador. Hoy va a ser el punto fuerte de la semana y mañana y pasado tengo para evaluar qué es lo que nos va a convenir más a mi criterio, me puedo equivocar también”, dijo el Guti en conferencia de prensa a primera hora.

Inés Guimaraens

Además, dio algunas pistas y señales de lo que puede ser su planteo para enfrentar al tradicional rival.

Su análisis del partido ante River Plate

El DT contó qué le pareció el partido ante River Plate, su primer encuentro al frente del actual plantel albo y previo al clásico, en el que ganaron por 3-0. A pesar del resultado, algunos momentos no le gustaron.

“En algunos aspectos lo vi bien y en otros hay muchas cosas para mejorar. En los primeros 25 minutos no me gustó la manera de marcar ni de cómo salir al ataque. Estuvimos muy imprecisos. Luego fuimos mejorando. Y después del primer gol estuvimos mucho más tranquilos y ganamos precisión. Y el segundo tiempo fue mucho mejor”, dijo.

El juego de Ignacio Laquintana en Peñarol

Gutiérrez fue consultado por el juego de Ignacio Laquintana en Peñarol, quien ha sido un dolor de cabeza para los laterales izquierdos en los últimos clásicos.

Inés Guimaraens

Álvaro Gutiérrez

“Uno de los puntos fuerte de Peñarol es la velocidad que tiene con Laquintana. Pero no nos podemos centrarnos solamente en eso, aunque nos debemos ocupar de esa situación. También tenemos varios otros puntos fuertes de Peñarol que hay que prestarle atención, ver cómo minimizarlos y ver cómo podemos explotarlos, porque también sabemos que de repente le podemos encontrar alguna debilidad”, dijo.

Sobre los antecedentes de Laquintana ante Nacional, el Guti se refirió al clásico de verano pasado.

“Era otro tiempo de preparación, recién estaban saliendo de pretemporada, otro esquema, otros jugadores”.

El técnico dejó en claro que no es necesario hacer un cambio de jugador para marcar al extremo.

En el verano, comenzó Camilo Cándido, quien tuvo dificultades en la marca, y luego entró Leandro Lozano, quien pareció controlar mejor al delantero mirasol.

“Si bien hay que tener en cuenta lo que es su punto fuerte o su característica (de Laquintana), yo creo que a todo eso lo vamos a tener en cuenta. Y no es solamente cambiar un jugador, tal vez con una corrección de marca o con ajuste táctico lo podes solucionar”.

Inés Guimaraens

Álvaro Gutiérrez

“Capaz que me decís: ‘No, porque Cándido la otra vez…’ Pero bueno, si lo solucionamos de otra manera, nos perdemos a Cándido en la subida que va a hacer mucho daño también. Pero eso hay que evaluarlo. Tampoco quiero decir todo. Eso lo vamos a evaluar hoy en el fútbol”, señaló el DT, quien valoró el aspecto ofensivo de Cándido.

Los cambios que hizo contra River, y Cándido como volante

Gutiérrez también fue consultado por los cambios que hizo ante RIver Plate y si fueron pruebas de cara al clásico.

El entrenador colocó a Francisco Ginella, que volvió de su lesión, y a Santiago Cartagena. Además, pasó a Cándido al mediocampo tras el ingreso de Lucas Morales y el cambio de banda de Lozano

“Fue pensado también en ver los rendimientos y que me dieran otra variante”, dijo sobre las variantes. “Yo quería cerrar el partido y sacar a Fede Martínez que no había hecho 90 minutos en mucho tiempo. Cuando vi que el partido estaba más tranquilo, traté de cerrarlo. Por suerte después Cándido metió otro gol. Fue también para ir conociéndolos más, porque una cosa es verlos por la tele y otra es mirar otros movimientos que la televisión no te los da”.

Otro volante en el mediocampo

Gutiérrez dejó abierta la posibilidad de que sume un volante de contención al doble cinco que tuvo a Yonatthan Rodríguez y Marcos Montiel ante River Plate, en una maniobra que suele ser habitual en los clásicos, la de poner más marca en el mediocampo.

Inés Guimaraens

Álvaro Gutiérrez

“Podemos llegar a ver tres volantes, cuatro, o hasta cinco volantes, o dos o uno… Verlo está dentro de las posibilidades. He jugado clásicos con tres volantes de contención, algunos hasta con cuatro una vez que puse a Fucile por la derecha, he jugado con dos y creo que con uno solo de contención y dos mixtos. Esta dentro de las posibilidades”, dijo.

No le gustó la prueba de jugar sin un 9 fijo

Al Guti no le gustó cómo salió el planteo de jugar sin un 9 definido en el área, al colocar a Gastón Pereiro y Franco Fagúndez en el ataque.

“Lo que busqué no lo logré, como me había pasado en otros partidos que sí lo había logrado”, dijo. “Era para que los zagueros de ellos no tuvieran la referencia de un 9 y que cualquiera le pudiera caer por cualquier lado. Pero creo que no funcionó del todo bien. Después traté de definir que uno esté más arriba y otro más abajo. Confío en que se pueda llegar a dar. Además estábamos muy imprecisos, que eso no favoreció a lo que pensaba que se podía dar”.

Los lesionados, difícil

Gutiérrez también habló de la situación de los jugadores lesionados, entre los que aparecen Alfonso Trezza y Juan Ignacio Ramírez.

“Los lesionados vienen entrenando bien. Esto es día a día. Por supuesto este partido lo quieren jugar todo. Hay que ver cuánta cantidad de minutos pueden llegar a jugar”, dijo.

Además, sin nombrarlo, pareció referirse al caso de Diego “Torito” Rodríguez, quien recibió el alta este lunes y comenzó a entrenar a la par de sus compañeros.

“Hay algunos que están de alta pero no están para los 90 minutos. Y en este tipo de partidos, donde todo el mundo entrega el 110%, a veces uno con la mente más fría debe ir regulando esos esfuerzos”, señaló.