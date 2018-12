Miranda cuestionó filtraciones de los fallos del TCP del FA

Una vez más el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dedicó la sesión de la Mesa Política para cuestionar filtraciones de información a la prensa. Este viernes, en lugar de poner a consideración de los presentes las posibles sanciones a Raúl Sendic y Leonardo De León, cuestionó que 22 minutos después de que el secretariado ejecutivo del Frente Amplio había enviado los fallos del Tribunal de Conducta Política a los 175 integrantes del plenario, ya circulaban entre los medios de comunicación.

En otro orden, el presidente del FA evaluó positivamente la realización del Congreso, celebrado el pasado fin de semana en el Palacio Peñarol, en el cual los más de 1.200 delegados de todo el país proclamaron a Daniel Martínez, Mario Bergara, Carolina Cosse y Óscar Andrade como presidenciables. Los delegados también aprobaron un programa que deja las manos libres a los cuatro precandidatos para poner los énfasis en los temas que más prefieran durante la campaña electoral. Los temas que quedaron pendientes por falta de tiempo, como vivienda, salud, educación y seguridad social, serán analizados por la Comisión Nacional de Programa durante el verano y puestos a consideración el 16 de marzo durante un plenario.

Pese a que las posibles sanciones a Raúl Sendic y Leonardo de León –ambos cuestionados por el uso indebido de las tarjetas corporativas mientras presidieron ANCAP y ALUR respectivamente– no fueron discutidas en la mesa política, los distintos sectores así como las bases han comenzado a mantener reuniones para definir una postura de cara al Plenario Nacional del próximo sábado, el cual definirá su situación.

Una de las propuestas que está sobre la mesa es la prohibición de que se presenten como candidatos por el lema Frente Amplio. Las sanciones que no sean la expulsión requieren un mínimo de 140 votos, por lo que alcanza con que 36 integrantes del órgano partidario no levanten su mano –o que directamente no asistan a la sesión– para que el denunciado esquive el castigo de la fuerza política.

Varios dirigentes frenteamplistas dijeron a El Observador que los principales grupos políticos son propensos a “soltarles la mano” a Sendic y De León, y que esa postura cobra fuerza también entre las bases.

Uno de los dirigentes dijo que si bien el tema no fue planteado expresamente, la actitud de que se conozcan los fallos y se realice el plenario son muestras del “convencimiento” de que se debe preservar el proyecto político. Las bases de Montevideo y Canelones suman 51 votos.

Si bien históricamente el MPP y el Partido Comunista han tenido una fuerte ascendencia sobre las decisiones de las bases, entre los dirigentes del FA son cautos a la hora de atar la resolución de los comités a lo que decidan ambos sectores. Las bases del interior, por su parte, están mayoritariamente a favor de una sanción a Sendic y De León, pero hasta la semana que viene no tomarán forma.