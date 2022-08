Mirtha y Juana invitan al público: cómo participar por un lugar en la mesaza

La mesa más famosa de Argentina puso un lugar a disposición del público. Mirtha Legrand y Juana Viale abrieron una convocatoria para que la gente pueda participar de una de sus "mesazas".

“Estamos empezando a lanzar una campaña para a buscar a gente de las redes sociales que se puedan sumar a la mesa”, le dice un productor del programa en un video a Viale y ella responde: “Me copa, pero tienen que tener una historia que contar. Las redes se convirtieron en un medio de comunicación así que puede haber mucho que matchear ahí”.

"En la era Juana Viale vamos a presentar personas de redes (sociales) en su mesa", reafirmó el productor. Pero la misma Mirtha compartió el video en su cuenta de Twitter y abrió la cancha también para la mesa que encabeza: “Los espero en la #mesaza ¡Todos pueden participar!”.

¿Ya se sumaron al casting de #Quieroestarenlamesaza ? Ahora Juana @ViaJuani se suma a la búsqueda. pic.twitter.com/3VEorb0GOk — La Mesaza (@lamesazaarg) August 25, 2022

El único requisito que debe cumplir el interesado para participar consiste en subir un video a cualquier red social contando por qué debería estar en la mesa de Mirtha y Juana con el hashtag #Quieroestarenlamesaza.

Como era de esperar, los usuarios de las redes sociales empezaron a compartir sus historias para participar del casting virtual.

"Mi nombre es Sandra. Soy mamá de un niño con Síndrome de Down y quiero estar en la mesa de Mirta para contar su historia. Soy abogada en discapacidad y desearía con todo mi corazón hacer conocer los derechos de las personas con Discapacidad. Ojalá se cumpla".

"Soy Amanda Jalife, una jubilada de 83 años, que me considero muy lúcida para estar intercambiando comentarios en la mesa de Mirtha. La admiro y puedo y quiero conversar acerca de todo, lo vivido y actual".

"Soy Giselle. Tuve una vida triste. Hoy en día soy cantante, me casé y escribí mi libro. Me gustaría poder estar en tu programa para contar mi historia, y decirle a la gente que nunca renuncien a sus sueños y que nunca dejen de creer en el amor".

Luego de dos años de ausencia obligada por la pandemia, y varios meses de negociaciones, el pasado 10 de agosto Mirtha Legrand confirmó que volverá a la pantalla de El Trece con sus clásicas mesas de invitados. La diva y su nieta volverán en setiembre a la televisión y adelantaron que se turnarán en las emisiones entre los almuerzos de los domingos y la mesa del sábado a la noche.

“Me querían pero ahora es una cosa impresionante, es un amor nuevo que ha surgido que me encanta y el deseo que vuelva, me emociona y es lindo. Los chicos me siguen, es impresionante. Me podría quedar en casa tranquilamente pero me gustaría trabajar”, dijo Mirtha a Socios del Espectáculo cuando firmó el nuevo contrato.