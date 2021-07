Mónica Silva: “Conocemos la vida de la ciudad y ojalá logremos que nos entienda”

¿Cómo ha vivido sus primeros días como presidenta de la Federación Rural?

Muy movidos; estoy como que no lo puedo creer. Agradezco todo el apoyo porque hay unas ganas de trabajar que me emocionan.

Cuando asumí como primera presidenta de la Asociación Agropecuaria de Salto también fue llamativo, generó un hecho importante. Hay dos visiones: en 2019 decía ‘pensar que esto es porque soy la primer mujer’, pero creo que hoy tenemos un apoyo importante; estamos generando una incorporación de hombres y mujeres.

Creo que trabajar juntos es lo mejor, se hacen mejores políticas. Son distintas visiones con su impronta cada una necesarias y eso es bueno para el país.

El presidente de la República (Luis Lacalle Pou) me llamó para decirme ‘vamos a trabajar, a empujar y a hacer con las pilas a full’, lo que para mí fue un hecho muy destacable, porque el presidente está.

Estamos unidos en el Uruguay, no generemos grietas. Nosotros sabemos lo que pasamos pero también conocemos la vida de la gente de la ciudad y ojalá logremos que la ciudad nos entienda. Nos levantamos todos temprano y el país comienza; nosotros lo sabemos, ojalá haya una vuelta de la ciudad en conocer nuestra vida, eso es lo que más queremos.

¿Qué le preocupa como directiva de la gremial?

La sanidad del rodeo y algunas trabas que pone el comercio internacional. Es cierto que hoy el mayor mercado que tenemos es China, pero Europa nos está poniendo condiciones en la manera de producir y realmente a veces sabemos que lo estamos haciendo bien. Bajemos los aranceles si es que podemos y ahí están los tratados de libre comercio. Parece que era un cuco imponente pero no es malo. Otros países los tienen y han hecho un beneficio. No hablamos solo de productores, sino también de las demandas que hay, con una cantidad de gente sin trabajar. Necesitamos traccionar; nosotros en el campo no paramos porque trabajamos a cielo abierto, ojalá la visión de la ciudad cambiara para ver la realidad que significa la producción del campo.

También nos preocupa muchísimo el abigeato y los ataques de perros, porque desaniman. El sector ovino se ve tremendamente agredido por perros, jabalíes, caranchos, zorros y los seres humanos. En el abigeato hemos tenido respuestas. Este gobierno le ha dado una impronta diferente a la policía, nos contestan, la seguridad rural está en movimiento. Hoy nos sentimos un poquito más protegidos, aunque no quiere decir que estemos del todo conformes, vamos a seguir reclamando.

¿Cómo tomó la destitución del ministro Carlos María Uriarte?

Sorprendida. El gobierno es uno y decide qué caminos tomar, pero la política que lleva adelante ya está comprometida. Supongo que en el cambio habrá improntas personales diferentes, pero tenemos muy buena relación tanto con Carlos María (Uriarte) como con Fernando (Mattos). Hemos tenido extensas reuniones con la Agropecuaria de Salto, hemos intercambiado y proyectando y demandando hemos sido escuchados.

¿Cuál será su primer planteo al nuevo ministro de Ganadería?

Pienso que el nuevo ministro tiene bien claritos los temas. Ha sido gremialista, produce, sufre el campo. Sabe perfectamente las demandas y nosotros estamos para trabajar, para empujar y demandar. Ellos con la visión de gobierno y nosotros con la demanda de los productores y con lo gremial; ese es el camino. Se que nos van a entender, porque conocen bien las demandas y lo que está pendiente.

Por supuesto hay temas nuevos a los que hay que hincarles el diente, como el tema de la huella de carbono y el medio ambiente y hacer que se conozcan en el exterior. Acá todos sabemos, circulamos, vemos a los animales en el campo y la riqueza de nuestras pasturas. Me encanta caminar entre medio del ganado tranquilo, que no ha sido agredido y que no nos tienen miedo a los humanos. Esas cosas tenemos que darlas a conocer.

¿Eso impulsaría la competitividad y la apertura de mercados?

Ahí hay un gran trabajo. Nosotros lo reconocemos: el gobierno anterior abrió mercados, el tema son los aranceles. Tenemos que pagar altos aranceles. A veces competimos con países que ingresan con arancel cero y el Uruguay pierde, porque es del sector del campo los mayores ingreso que tiene el gobierno.

Nosotros generamos bastante ingreso y estamos felices de poder traccionar. Ojalá también el clima nos ayude, porque cualquier revés de clima pega fuerte, y cuando pega el clima, pega para mucho tiempo.

¿Cómo ve hoy al gremialismo agrario?

La Federación pasó un año muy difícil. El año de la pandemia ha sido brutal, se ha detenido muchísima cosa. Vamos a conformar el nuevo Consejo Directivo para trabajar y veremos cómo armamos nuestro plan de trabajo en unidad. Trabajar con las demás gremiales del agro para mí es muy importante y en conjunto con el Ministerio de Ganadería y con el gobierno en general, porque de esa manera se generan las políticas.

¿Cómo ve a la mujer rural?

Cuando asumí como presidenta de la Agropecuaria de Salto había varias presidentas de las gremiales de la horticultura. En Salto ese es un gremio bien fuerte y hay varias presidentas mujeres. Y conozco casos de otras mujeres que han ido tomando su lugar trabajando. Ese es el camino, nosotras ganar los lugares con trabajo, preparándonos y sobre todo animándonos.

Hay una etapa en donde nacen los hijos y es más difícil tener tiempo para otra gestión, pero se puede. Nos organizamos, hoy la vida está más sencilla y los hombres también están colaborando montones con nosotras. Hay que animarse e ir para adelante.

Primera en la historia

Mónica SIlva es la primer mujer en llegar a la presidencia de la Federación Rural. Es productora ganadera en Salto y también fue la primera mujer en presidir la Asociación Agropecuaria de Salto.