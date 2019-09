Montecon se afianza en muelles públicos con concesión por 10 años

Uno de los principales jugadores de la logística del puerto de Montevideo dio un paso clave para afianzarse en la terminal pública que gestiona la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Luego de casi dos décadas operando con permisos precarios en los muelles públicos, la ANP le otorgó a la firma Montecon la concesión de un predio de 8.900 metros cuadrados para operar en forma exclusiva por un plazo de 10 años.

Se trata de un área contigua a Depósitos Montevideo donde el principal agente de sectores públicos, tanto para contenedores como para carga general y carga proyectos, podrá llevar adelante sus tareas portuarias. Montecon maneja alrededor del 50% de los contenedores que moviliza la terminal capitalina.

Juan Olascoaga, general manager de Montecon, celebró ese logro y aseguró que esta concesión implica “pisar tierra firme y poder echar raíces”, lo que brinda “cierta sensación de mayor seguridad”.

La ANP había iniciado en 2017 un proceso para poner fin a los permisos precarios. En ese entonces sacó lanzó un llamado público para licitar tres áreas en los muelles públicos y fueron asignados a tres agentes distintos. Uno lo ganó Montecon, otro la multinacional MSC y el tercero una empresa vinculada a Katoen Natie (actual concesionario mayoritario de Terminal Cuenca del Plata -TCP-). Sin embargo, luego esta última desistió de seguir adelante con su propuesta y la ANP le otorgó al segundo (Montecon) su bloque.

Katoen Natie y Montecon han mantenido un duro enfrentamiento y competencia por el manejo de la terminal portuaria. La firma belga -que es socia (80%) con la ANP (20%) en TCP- ha denunciado en más de una oportunidad que Montecon opera en forma desleal como una segunda terminal de contenedores a un costo inferior al que tiene su concesión. En tanto, Montecon acusa a Katoen Natie de tener pretensiones monopólicas en la operativa portuaria.

Ordenar el puerto

El director en representación del Partido Nacional en la ANP, Juan Curbelo, dijo a El Observador que el ente portuario buscó con estas tres concesiones a 10 años dar “certezas”, “ordenar” y dar un “mejor funcionamiento” a los muelles públicos. Recordó que con las adjudicaciones provisorios los agentes se veían impedidos de realizar inversiones en infraestructura, como por ejemplo, para la refrigeración los contenedores.

“Esto es una medida (por la concesión) que ordena los espacios públicos a plazos más largos que permitirá obras de mayor porte a los agentes”, explicó el jerarca.

Curbelo añadió que las tres concesiones (dos de las cuales son de Montecon) permitirá “ordenar la carga de contenedores”, que saldrá de las aéreas comunes del puerto.

Como parte de las condiciones establecidas en el pliego licitatorio, Montecon deberá acondicionar el pavimento de la zona comprendida una vez que la ANP apruebe su proyecto.

Luego de culminadas las obras, la compañía tiene previsto realizar una fuerte inversión en más andenes reefer (frío) y dos generadores termoeléctricos con el fin de consolidar y mejorar la operaciones y prestaciones de servicios que ofrece a sus clientes en los muelles públicos.

Un juicio en el medio

Cuando Montecon tenía los permisos provisorios se dio un litigio con el ente portuario. La ANP había autorizado a Montecon a instalar pasarelas para 448 tomas eléctricas para contenedores refrigerados en julio de 2015 en las áreas públicas del puerto de Montevideo. Con el permiso, la empresa comenzó la construcción de las pasarelas.

En diciembre de ese año, Katoen Natie elevó un escrito al directorio de la ANP en protesta contra esa autorización. En febrero de 2016, fue removido de su cargo por ese tema el gerente general de la ANP, Néstor Fernández, quien directamente había habilitado a Montecon la construcción de las pasarelas en las áreas públicas. Luego, la ANP volvió a realizar un llamado público para concesionar esos espacios.

Pero para Montecon el tema no quedó ahí. En marzo de 2016, la firma demandó a la ANP por US$ 5 millones por la inversión realizada, pérdida de facturación, gastos y otros reclamos. Finalmente, luego un fallo del TCA terminó por laudar ese litigio a favor de la ANP, que no debió pagar ningún tipo de compensación a Montecon.