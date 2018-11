Montevideo en obra: en qué están y cuándo finalizan los principales trabajos

Entre obras ejecutadas y en ejecución, la ciudad de Montevideo cuenta con alrededor de 150 puntos en los que los trabajos ocasionan desvíos en el tránsito, cortes en las rutas de los conductores y demoras en la circulación. Según la plataforma Montevideo Mejora en la que Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) informa del avance de los trabajos la mayoría de los trabajo continuarán durante 2019.

Las tareas que se han destacado como uno de los logros de la gestión de Daniel Martínez, implican una inversión asciende a los US$ 282 millones, que se reparten en US$ 32 millones en espacios públicos y otros US$ 140 millones en saneamiento.

El director de Movilidad de la IMM, Pablo Inthamoussu, declaró recientemente a El Observador que la administración está haciendo un “esfuerzo gigantesco” en materia de obras en la ciudad.

“Estamos muy contentos pero también muy tensionados, porque hay muchos proyectos y muchos de esos por salir”, señaló el jerarca de la comuna, que destacó a la ejecución de obras en la capital como uno de los principales temas que lleva adelante la IMM.

Algunas de las obras más importantes en la ciudad

Tramo de bulevar España entre bulevar Artigas y Ellauri

En esta zona de Pocitos los trabajos consisten, principalmente, en la repavimentación. El objetivo es mejorar la circulación y la seguridad vial de estas calles. Los trabajos, según informó la IMM, comenzaron a principios de setiembre. La comuna informó que al 30 de octubre la obra está a punto de terminar, con el 75 % de avance. Se espera que los trabajos terminen esta misma semana. Actualmente, los trabajos están centrados en la reconstrucción de las paradas de ómnibus, proceso que está 15 % avanzado.

Tramo de avenida Italia entre Bolivia y Rafael Barradas

El pasado lunes 29 de octubre la Intendencia comenzó con la segunda etapa de las obras a esta altura de avenida Italia y que demandará dos meses de trabajo. El gran objetivo es facilitar un tercer carril para que el transporte público circule separado de los vehículos particulares. La primera etapa concluyó, pero esta obra cuenta con cuatro fases. Por esta razón, se espera que los trabajos se extiendan hasta el año próximo, según informó a la prensa la directora de Tránsito de la IMM, Mariela Baute. Debido a las obras, la calzada sur se desvió desde la avenida Almirón hacia Bolivia por la calzada auxiliar y el tránsito que va hacia el norte se hace a contramano por la senda sur.

Bicisenda en avenida Italia, desde Gallinal hasta el Hospital de Clínicas

Esta obra demandará una inversión de $ 25 millones (unos US$ 750 mil), incluida la bicisenda de Ricaldoni. Hasta el 30 de octubre, se avanzó en la colocación del pavimento hasta la altura de avenida Italia y Comercio. Actualmente, los trabajos están concentrados en la remoción del material para colocar el pavimento hasta Luis Alberto de Herrera. En otras dos licitaciones la IMM incluirá la inversión para pintura y cordonetas.

Avenida Luis Alberto de Herrera entre San Martín y Millán

El 24 de octubre la IMM anunció el inicio de los trabajos en avenida Luis Alberto de Herrera. La obra se realizará entre las avenidas San Martín y Millán, en el marco del Fondo de Infraestructura Metropolitana de Montevideo. Se realizará la repavimentación de las calles que llevará unos cinco meses. También se construirán rampas de accesibilidad, bocas de tormenta y se acondicionará el arbolado y la señalización de la avenida. Los trabajos se realizan entre las 20 horas y las 6 de la mañana por lo que la circulación en el día no se ve afectada.