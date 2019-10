Moreira dijo que manifestaciones en Chile no son "casuales" ni "espontáneas"

La senadora electa por Cabildo Abierto, Irene Moreira, aseguró que "es mucha casualidad" lo que pasó en las últimas semanas en Chile y en Ecuador, al tiempo que señaló que Nicolás Maduro tiene "un plan para América Latina", por lo que Uruguay tiene que protegerse "de esas cosas".

"No creo que sea casual por cómo fue la forma simultáneamente con otro país. Me pareció todo muy como armado. No lo vi espontáneo, que fuera la población que saliera", afirmó Moreira en relación a los incidentes en Chile durante una entrevista con el programa Así nos va de Radio Carve.

La esposa del excandidato Guido Manini Ríos fue consultada por sus recientes declaraciones respecto a la posibilidad de que los uruguayos vuelvan a votar dentro de cinco años. En el acto final de Cabildo Abierto –el miércoles 23 de octubre–, Moreira dijo no tener "la certeza de que dentro de 5 años" pueda "votar nuevamente".

"Eso está sacado de contexto. Siempre fui democrática, practico e impulso la ida a votar y eso. Lo que quise decir era que hoy (por el domingo 27) teníamos la certeza de que podíamos votar, que el pueblo uruguayo tiene uno de los números más altos de participación en las elecciones, tenemos una transparencia... No quiero, por ejemplo, como en Bolivia que hay una presunción de que hubo algún conflicto con los votos o lo que estaba pasando en Chile", explicó la senadora, abogada de profesión y exedila de Artigas por el Partido Nacional.

Leonardo Carreño

La senadora electa agregó que cree que su afirmación "se malinterpretó", ya que no quiso hacer una "apología de la dictadura". "Lejos está de mí. Al contrario, estaba diciendo: 'vamos a cuidarla para que podamos seguir votando'".

Consultada sobre si creía que Uruguay iba camino a convertirse en Cuba o Venezuela, Moreira dijo que esperaba que no y que el país siguiera con su "vida cívica y democrática". "Pero es algo que tenemos que cuidar. Aspiro que podamos llegar a la próxima elección", advirtió.

Moreira participará este jueves en una reunión con el candidato blanco Luis Lacalle Pou y su compañera de fórmula Beatriz Argimón, en el marco de las negociaciones para un eventual gobierno de coalición. La fórmula nacionalista visitará la sede de Cabildo Abierto en Constituyente y Jackson, donde será recibida por Manini, Moreira y el resto de la dirigencia del partido.

"Nosotros no vamos a poner palos en la rueda para que seguir avanzando el país", dijo la senadora electa, que ocupará una de la tres bancas que Cabildo Abierto consiguió en el Senado, junto a Manini y el excandidato a vicepresidente Guillermo Domenech.

La semana próxima, anunció la senadora electa, Cabildo Abierto hará una gira por todo el país para agradecer a su militancia y pedir el voto para Lacalle Pou. El domingo Cabildo Abierto terminó la noche con 10,9% de los votos, en cuarto lugar después del Frente Amplio (39,2%). el Partido Nacional (28,6%) y el Partido Colorado (12,3%).

Separación de poderes

Diego Battiste

Moreira, abogada de profesión, se manifestó en la misma línea que Manini al referirse a la falta de independencia entre los tres poderes del Estado. "Hoy en día entiendo que no está aplicándose (...) No está respetándose cuando depende tanto del Poder Ejecutivo y del presidente", dijo la senadora en relación al Poder Judicial y su independencia.

Este viernes el excomandante en jefe del Ejército deberá comparecer ante la Justicia para afrontar una audiencia en la que el fiscal Rodrigo Morosoli buscará imputarle el delito de omisión de los funcionarios públicos de denunciar hechos irregulares con apariencia delictiva. Manini era comandante en jefe del Ejército cuando sesionó el tribunal de honor militar en el que el represor José Nino Gavazzo confesó haber arrojado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973.

La esposa de Manini dijo que la decisión de no ampararse en los fueros, algo que supuestamente hará Manini ahora que es senador, parte de él, ya que quiere "terminar con este manoseo". "Ha dicho una y otra vez que no se va a amparar", señaló Moreira.

"Sabemos que Guido (Manini Ríos) no ha sacado ni una coma ni un punto. Elevó a quién tenía que elevar, que era su superior inmediato. Hizo lo que tenía que hacer", afirmó Moreira.

Consultada sobre si creía en el Poder Judicial, la senadora electa respondió: "Soy abogada. Tengo que creer en el Poder Judicial". Aunque advirtió que no cree en la figura de "un fiscal con un poder absoluto que ha desplazado al juez".