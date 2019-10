Moreira aseguró que confía en reunirse con el Directorio para volver al partido, tras fallo judicial

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, entró sobre las 11:30 de la mañana de este martes a declarar ante la Fiscalía en su departamento, que investigará si el jefe comunal incurrió en un delito al ofrecer renovar una pasantía a cambio de sexo, como se escucha en los audios que se hicieron públicos el pasado viernes.

El exdirigente blanco no había querido hacer declaraciones al entrar a la sede del Ministerio Público en Colonia, pero luego dio una conferencia de prensa sobre la hora 15 en la Intendencia, en la que aseguró que confiaba reunirse con el Directorio del Partido Nacional para intentar volver a la colectividad, y cuya integración renunció a última hora de este sábado.

"Yo quiero probar mi absoluta inocencia y después voy a hacer un planteo al Directorio", dijo y añadió: "Primero tengo que recorrer ese camino, naturalmente, porque lo que no quiero hacer es comprometer la suerte electoral de mi partido. Esa es una cosa que me importa muchísimo". Y ante la consulta acerca de si algún dirigente del Partido Nacional le había solicitado que renunciara a su cargo en la comuna tras el escándalo, respondió: "Nadie, absolutamente nadie, y no pueden pedírmelo tampoco, a mí acá me mandató la gente. Estoy acá por el voto popular".

Más temprano, a la salida del interrogatorio con la fiscal Eliana Travers, el jerarca comunal había dicho en rueda de prensa que presentó "pruebas documentales" que demostrarían su inocencia en lo ocurrido. "Estoy haciendo uso de la legítima defensa que me corresponde como ciudadano y como intendente de Colonia y estoy muy tranquilo porque mi comportamiento no se ha apartado nunca de la legalidad y la moralidad", declaró.

En el breve diálogo con los periodistas luego de su primera declaración ante Travers, Moreira adelantó que no ha "hablado más con la fórmula presidencial" del Partido Nacional, y rechazó el pedido de Adeom de este departamento para que renuncie a su cargo. "(Fueron) dos o tres dirigentes de Adeom que carecen de toda representatividad y por supuesto que no tienen derecho a hacer eso", respondió.

La fiscal Travers, por su parte, dijo que no iba a brindar declaraciones porque la investigación se mantiene bajo reserva, aunque confirmó que el intendente presentó sus propias pruebas y anunció que van a haber más citaciones por este caso.

La defensa del intendente está encabezada por la abogada Beatriz Scapusio Minvielle, docente grado cuatro de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Udelar.

El escándalo estalló en la interna de los blancos de Colonia luego de la difusión de los audios de un diálogo entre Moreira y la edila nacionalista María José García en los que el intendente ofreció renovar pasantías a cambio de sexo. Luego de la viralización de las conversaciones, el jefe comunal renunció al Partido Nacional y a la candidatura al Senado por el sector Alianza Nacional, tras ser expulsado del bloque wilsonista encabezado por Jorge Larrañaga y censurado por la Comisión de Ética de la agrupación.

Sergio Tarter

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió el pasado viernes los audios a la fiscal Travers para que la funcionaria evaluara si debía iniciar o no una investigación penal.

A la vez, este lunes los ediles nacionalistas se unieron para no sesionar en la jornada luego de que la bancada del Frente Amplio del departamento presentara una solicitud de sesión extraordinaria para pedir la renuncia de Carlos Moreira como intendente del departamento y, en caso de que esto no suceda, promover el juicio político, informó Telemundo y confirmó El Observador.

De los 31 ediles que conforman la Junta Departamental de Colonia se necesitaba la presencia de, al menos, 16 legisladores departamentales. Pero los blancos, a pesar de sus diferencias internas, se juntaron en esta decisión y, de esa manera, no permitieron que Moreira pierda su puesto como intendente de Colonia.