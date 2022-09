Motín en la selección española de fútbol femenino: renunciaron 15 jugadoras

Quince jugadoras renunciaron a la selección de España en su batalla contra el técnico Jorge Vilda. Las futbolistas enviaron 15 correos electrónicos a la Federación Española, con la misma redacción, en los que dicen que la situación les está afectando la salud.

Las futbolistas cuestionan la continuidad del entrenador Vilda, y, según el texto de la federación, aseguran que no regresarán “mientras no se revierta” una situación que dicen que les afecta “de manera importante” en su “estado emocional” y en su “salud”.

Después de recibir los correos electrónicos, que la federación asegura que “tienen la misma redacción”, el organismo que preside Luis Rubiales contestó: “La Federación no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias. La Federación no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo. Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas”.

Las jugadoras expresaron su desacuerdo tanto con sus planteamientos tácticos como con la metodología del técnico y su gestión del grupo.