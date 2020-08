MSP aprobó nueva técnica de testeo: cómo funciona y para qué se va a usar

El Institut Pasteur y la Universidad de la República lo hicieron de nuevo. Juntos elaboraron una nueva técnica de testeo que tiene tres ventajas que las autoridades sanitarias celebran: es la mitad más barato que los tests tradicionales por PCR, el resultado está en una hora y no se precisan equipos sofisticados para procesar las muestras. El Ministerio de Salud Pública (MSP) la aprobó este miércoles y ahora estudian qué empresa será la encargada de hacer la producción de los reactivos a gran escala.

“Gracias a este trabajo complementamos y mutliplicamos capacidades de una forma impresionante”, dijo a El Observador el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

Con esta nueva técnica, conocida como LAMP, el trato con el paciente será el mismo. Para saber si tiene la enfermedad, se le realizará un hisopado y la muestra se trasladará en un tubo. Lo que cambiará es el procesamiento en el laboratorio: en vez de procesar la muestra con un equipo sofisticado y costoso, esta técnica solo requiere una solución que detecta el virus sin necesidad de aparatos. Esto permitirá que se puedan hacer mucho más tests y hasta en el punto más alejado del país.

Institut Pasteur

¿Cómo es el proceso? En un pequeño tubo, se mezcla una gota de la muestra del paciente con una gota del reactivo. Y ahí se sabrá si el caso sospechoso tiene o no coronavirus: si el líquido pasa a ser amarillo, es porque es caso positivo; si no hay virus presente, el líquido será rosado. En total, todo este análisis puede durar entre 45 y 60 minutos.

El trabajo fue liderado por Laura Romanelli, investigadora del Laboratorio de Biología de Gusanos del Institut Pasteur y Gustavo Salinas, director de ese laboratorio y docente de Facultad de Química, entre otros científicos.

La nueva técnica “ofrece una sensibilidad de detección cercana a los límites de la PCR (la técnica tradicional)”, según señaló el Institut Pasteur en un comunicado.

Institut Pasteur

En diálogo con El Observador, Salinas (uno de los investigadores, no el ministro), explicó que el test detecta el 85% de los casos positivos confirmados por PCR. El restante 15% que no logra detectar se debe a que son muestras con una carga viral muy baja y, por lo tanto, se trata de pacientes que no contagian mucho a otras personas.

Camioneros e internaciones

Uno de los lugares específicos donde se va a utilizar este tipo de técnica de diagnóstico es en la frontera seca, para detectar rápidamente si los camioneros extranjeros que ingresan al país son casos positivos.

Pero además de ser utilizados con ese fin, las autoridades manejan otras opciones.

“Es una técnica más barata –así que no sé si no se va a empezar a usar más– y es rápida. Te sirve para todas las cosas rápidas que tenés que hacer. Lo más probable es que, si hay disponibilidad, sea la técnica que usamos para las internaciones”, adelantó el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani.

El ministro Salinas, en tanto, prefirió ser más cauto. “Ya vamos a definir el ámbito y oportunidad de su aplicación. Pero esto va a ser a la brevedad”, sentenció.