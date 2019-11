MSP convocó a mesa de trabajo para disminuir la sobrecarga en las puertas de emergencia

El Ministerio de Salud Pública convocó a los gremios médicos, el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior, para conformar una mesa de trabajo que trabajará en los próximos meses. En este ámbito definirán estrategias para disminuir la sobrecarga de pacientes en las puertas de emergencia y urgencias, y un mínimo de médicos por cantidad de usuarios. Además, está pendiente la actualización de las normativas que regulan las unidades de cuidados intensivos.

La secretaría de Estado accedió a ello luego de que representantes de los gremios y de algunas sociedades científicas (la Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva y la Sociedad Uruguaya de Emergencia y Trauma) elaboraran un paquete de medidas para aligerar la situación en las puertas de las instituciones, tanto públicas como privadas, y las pusieran a consideración de la cartera.

Una encuesta del SMU demostró que 74% de los profesionales de la salud consideran que no hay suficientes médicos para cubrir la demanda. A su vez, la falta de reglamentación o la existencia de normativas que no abarcan los desafíos actuales del sistema dificultan no solo el ejercicio de la profesión, sino también la calidad asistencial en las puertas de emergencias y urgencias, y en las unidades de cuidados intensivos, según los médicos.

En los próximos días serán anunciados los delegados del MSP y se definirá la periodicidad de las reuniones de la mesa de trabajo. La directora de la Unidad de Negociaciones del SMU, Soledad Iglesias, dijo que si bien los dirigentes de la cartera con los que habló accedieron a definir un número de médicos para atender, también "entienden que las puertas de urgencia y emergencia se han convertido en un 'resumidero' de personas que consultan por todas las patologías".

Por eso, además de definir cuántos médicos debe haber en proporción a los pacientes, en la mesa de trabajo buscarán formas de promover la atención en policlínicas, donde deberían atenderse la mayoría de las personas que acuden a las puertas de emergencias y urgencias, según Iglesias.

La representante del SMU dijo que, a su entender, hay que cambiar "la cultura" que lleva a que haya consultas de baja y mediana urgencia en las puertas, ya que deberían resolverse en el primer nivel de atención. Iglesias reconoció que en las policlínicas hay tiempo de demora, pero señaló que para las consultas que refieren a medicina general, pediatría, ginecología y medicina familiar, la normativa vigente obliga a los prestadores a agendar un turno en menos de 24 horas.

Los reclamos de los médicos

El documento que los gremios y sociedades científicas presentaron al MSP, en el que se basó la cartera para elaborar la mesa de trabajo, tenía varios propuestas. La primera de ellas era que la autoridades reglamentaran –preferentemente mediante decreto– una cantidad mínima de médicos por paciente en las puertas de urgencias y emergencias de todos los prestadores del país, tanto públicos como privados. En las puertas de emergencias que en un día reciben 50 pacientes debería haber por lo menos dos médicos, según el escrito.

"Si de manera simultánea recibimos dos consultas de alta complejidad, no podemos tener un solo médico para atenderlos al mismo tiempo", razonó Iglesias al ser consultada al comienzo de este mes. También en las puertas de pediatría debería haber dos pediatras y uno de ellos debería estar especializado en emergencias, según el SMU.

La propuesta además incluía posibles actualizaciones a la normativa que regula cómo deben ser las áreas cerradas de los hospitales, que según los integrantes de las sociedades científicas que trabajan en ellas quedaron atrasadas. La que refiere a los CTI de pacientes pediátricos es de 1998, mientras que la que reglamenta cómo deben ser los CTI de adultos es de mediados de la década pasada.

"Para empezar habría que definir qué son, qué deberían tener y la cantidad y el nivel de formación de los médicos", expresó la pediatra Verónica Parodi, integrante de Siepu. El neonatólogo Leonardo Macías explicó que tradicionalmente los intensivistas pediátricos también se dedicaban a los neonatos, pero ahora son carreras separadas.

Sin embargo, la normativa vigente refiere a "CTI polivalentes", es decir, donde conviven recién nacidos y pacientes pediátricos de todas las edades, por lo que queda a criterio de las instituciones separar ambas unidades y disponer de neonatólogos e intensivistas para cada una de ellas. "Queremos que se separen totalmente las unidades: los neonatólogos nos recibimos de neonatólogos, no de intensivistas. Además, cuando llega un niño por un resfrío comparte el espacio con un recién nacido, y eso es un riesgo", señaló Macías.

La información recogida en el documento evidenciaba la tendencia a "abrir" las áreas cerradas de los hospitales en todo el mundo. "No puede ser que las familias sigan esperando en los pasillos, ni que nosotros tengamos que dar ahí los partes médicos", expresó el presidente de la SUMI, Luis Núñez.

Los intensivistas entienden que habría que disponer de salas de espera, aumentar el número de camas, ampliar el área mínima de las habitaciones, reducir la cantidad de pacientes que están en ellas y permitir el acompañamiento de un familiar las 24 horas. A la vez, consideran que el MSP tendría que exigir a los prestadores por lo menos 10 indicadores de calidad asistencial referidos a cuidados intensivos.