MSP debió adelantar segunda dosis de Pfizer a quienes se las había retrasado, dijo exasesor de plan de vacunación

El exasesor logístico del plan de vacunación contra el covid-19, Raúl Bianchi, dijo este lunes que el Ministerio de Salud Pública (MSP) debió adelantar la segunda dosis a todos aquellos que se vacunaron con Pfizer y se les había distanciado siete semanas en lugar de cuatro desde la primera, dado que las vacunas están en Uruguay.

En abril, el MSP decidió correr la fecha de la segunda dosis de Pfizer de 28 a 49 días para generar un hueco de dos semanas y poder así vacunar al grupo rezagado de personas entre 71 y 79 años. Sin embargo, Bianchi dijo en entrevista con No toquen nada (FM Del Sol) que hubo inconvenientes que provocaron que no pudieran correr todas las fechas y eso generó que personas de entre 71 a 79 no lograran vacunarse en ese hueco y se terminaran vacunando hasta la primera semana de mayo.

Teniendo en cuenta que la franja etaria de 71 a 79 años es la de menor porcentaje de vacunación, Bianchi, según contó en la entrevista, le propuso al MSP volver a adelantar la segunda dosis de Pfizer para solucionar ese problema. "Lo de haber corrido de 28 a 49 era solo para esas dos semanas, para meter ese hueco. Ahora estamos en un momento donde tenemos vacunas de Pfizer y capacidad, bien podríamos adelantarlas y terminar de darlas. Creo que en estas últimas dos o tres semanas hubiéramos podido dar más de Pfizer porque teníamos vacunas y capacidad", aseguró.

La franja de entre 71 y 79 años, que comprende a un total de 197.490 personas, es la más rezagada ya que si bien 172.433 (87,31%) se inocularon con la primera dosis, solo 28.713 (14,54%) tienen la segunda, señaló el MSP en un informe.

Por el lado de la apertura de la agenda que se dio en Semana Santa, Bianchi señaló que fue para incentivar la vacunación dado que hasta ese momento no se estaba agendando mucha gente. "Al principio no se agendaba una gran cantidad, se agendaba el 60%. Llega Semana Santa y en una conversación con el presidente dijimos de tratar de incentivar la vacunación. Y ahí surgió la idea de abrir por esa semana de 18 a 70 años. Pensándolo después, yo le tendría que haber dicho: 'Está bárbaro, pero hagámoslo de 40 a 70 años, no a partir de 18. ¿Por qué? Porque nos pasamos para el otro lado", aseguró.

Bianchi estuvo a cargo de la logística y el día a día del plan de vacunación pero renunció a su cargo tras algunas diferencias con las autoridades del ministerio. Actualmente continúa en la logística pero como asesor externo.

Por otra parte, admitió ciertas complicaciones que se dieron en el plan de vacunación, sobre todo para priorizar a las personas con comorbilidades. Bianchi señaló que tuvieron que conseguir las bases de datos "desde cero" para ver a qué grupo de edad pertenecían los aspirantes y que fue tanto el trabajo que les llevó, que al momento de armar la de comorbilidades fue "como que les sobrepasó". "Se fueron consiguiendo de a sucesivos pasos, no todo junto. Siempre fue un tema que quisimos hacerlo mejor. A todos nos daba no se qué estar vacunando a una persona de 40 o 50 años sana cuando tenías a otro de 28 o 30 con una enfermedad grave que decías 'este la necesita mucho más", confesó

Bianchi detalló que al comienzo de armar las bases de datos hubo disputas con los prestadores. "No teníamos bases de datos y como queríamos que el sistema fuera para respetar las priorizaciones, debía ser con agenda y con cédula. Me acuerdo que una de las etapas duras de inicio fue decirles a los prestadores que ellos no iban a manejar la agenda. Que la agenda la íbamos a manejar nosotros. Ese fue un cambio muy importante. Porque la querían manejar ellos hasta por un tema de poder. El 'yo digo quién se vacuna acá', y yo dije: 'no, acá quien dice quién se vacuna soy yo y nuestro equipo'. Eso fue un tema, por suerte teníamos el respaldo. Pero para poder lograr eso, necesitábamos la cédula y a que grupo pertenecían porque así podíamos agendar. Me acuerdo que estábamos en la primera semana de febrero y estábamos como locos buscando que los prestadores nos pasaran todas las cédulas del personal de la salud", que fue el primer grupo prioritario, comentó.