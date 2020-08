MSP e Intendencia de Montevideo prevén habilitar piscinas y vestuarios de clubes deportivos

El uso de piscinas y vestuarios está inhabilitado hace más de cuatro meses, cuando surgieron los primeros casos de covid-19 y los clubes deportivos cerraron sus puertas. Pero esta situación podría cambiar a raíz de una propuesta que la Intendencia le hizo al Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Secretaría Nacional de Deporte (SND) para autorizar su funcionamiento, según adelantó el director de convivencia de la comuna, Facundo Pérez, a El Observador.

La decisión final recae sobre el MSP y lo que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) disponga, aunque según Pérez “todos los organismos opinan que sería viable habilitarlos”.

Para el caso de los gimnasios que no cuentan con piscina, seguirá prohibido el uso de vestuarios. “El MSP, la SND y la IM consideran que en los locales que no tienen piscina no es necesario el uso de vestuarios, pueden funcionar sin eso (los vestuarios)” confirmó el director de convivencia.

La comuna ya comenzó a notificar a las instalaciones deportivas para avisarles que se van a estar realizando inspecciones a la brevedad, de forma de verificar que se cumpla con esa disposición. “Lo que está pasando ahora es que algunos gimnasios están usando los vestuarios y otros no y eso no es justo”, aclaró Pérez.

En la medida en que se detecten incumplimientos a la normativa, se sancionará con multas de entre 2 a 350 Unidades Reajustables (UR), es decir desde $ 2.528,5 a $ 442.487,5, dependiendo de la gravedad de la situación o si hay reincidencia.

Sobre el resultado de la intimación que la comuna le había realizado a tres o cuatro instituciones deportivas por la utilización de piscinas y vestuarios sin autorización, Pérez explicó que su departamento está “en proceso (de aplicar sanciones) todavía”.

¿Multa para graduados de Medicina?

Hasta el momento no existe sanción para los estudiantes de Medicina que festejaron su graduación sin la habilitación de la intendencia. El director de convivencia señaló que uno de los mayores obstáculos que existen para multar es que no se ha logrado dar con los responsables y organizadores.

Camilo dos Santos

”Ahí la gran dificultad es que la asociación de estudiantes se deslindó: a ellos no los vamos a multar seguro. Y el estudiante que había hecho el trámite también presentó (los descargos). Pero él también deslindó su responsabilidad” afirmó Pérez. Además, alertó que “existe la chance” de que no haya un “organizador claro”: “Habría que multar a todos los que estuvieron y no sabemos quiénes son y sería ridículo”, sostuvo.