Mucho frío y fuertes vientos: Inumet advirtió por cómo estará el tiempo este fin de semana

El Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) advirtió este viernes que a partir de la noche del sábado habrá un incremento en la intensidad de los vientos sobre la franja costera sur y este. Esto a su vez generará un descenso de las temperaturas y sensaciones térmicas.

El viento soplará desde el suroeste y, según Inumet, esta situación se verá "favorecida por la profundización y el desplazamiento de un ciclón extratropical frente a las costas del sureste del país".

El pronóstico de Inumet señala que este sábado habrá una temperatura mínima de 7° C y una máxima de 13° C. El domingo, la mínima será de 6° C y la máxima también de 13° C.

"Esta situación persistirá durante el domingo 18, esperándose allí los vientos más intensos; afectando el centro, sur, noreste y principalmente el este", agrega el comunicado. Se prevé que la intensidad comience a disminuir en las primeras horas del lunes 19.

Además, Inumet espera precipitaciones aisladas para el sur y el este del país durante el fin de semana, y un aumento significativo de la altura de las olas en la costa uruguaya.