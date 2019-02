Mucho pasto y buenos precios: un verano ideal para el ganadero

Las recientes lluvias fueron muy bienvenidas por los productores ganaderos, quienes disfrutan de un verano ideal, en el que siguen obteniendo buenos precios por su hacienda. Hay mucho pasto en los campos, el estado de los ganados es óptimo y les siguen metiendo kilos, en tanto los valores por su producción siguen firmes.

"El productor siempre encuentra algún socio", reflexionó Juan Brea Saravia, consignatario ganadero del este del país. Explicó que "en otros años fue el ternero de exportación, pero ahora el gran socio es el factor climático".

En diálogo con El Observador, dijo que el país está con una oferta forrajera excepcional, lo que está directamente relacionado con los valores que se están pagando por el ganado.

"La gente tiene mucho pasto en los campos y no quiere vender. Creo que la buena situación del sistema ganadero se refiere a eso. No tengo ninguna duda de que está directamente relacionado con las lluvias", aseveró.

Los productores están excedidos de pasto y no quieren vender. Por eso el mercado de la reposición tiene tan poca oferta y es lo que se hace que se paguen los valores de hoy, complementó.

"Hay ofertas y cualquier categoría vale un platerío”, declaró.

Lo mismo sucede en el mercado del ganado gordo, porque si los productores venden su ganado será difícil, por los elevados precios, comprar reposición. Esta situación ocasiona que la industria tenga una puja grande por el ganado gordo, indicó.

Actualmente un novillo se paga a US$ 3,32 el kilo y la vaca de US$ 3,10 a US$ 3,15 por kilo. Incluso, cuando se embarca mercadería especial o lotes importantes, se consiguen mejores precios.

Buenas perspectivas para el invierno

Finalmente, Brea manifestó que el país va a estar muy bien preparado en términos forrajeros para cuando el invierno llegue al país.

"Hace cuatro años que tenemos que gastar fortunas en comidas para el invierno porque el verano viene seco. Este es el primer año en mucho tiempo que vemos que el productor va a entrar al invierno con optimismo, porque va a tener una reserva forrajera importante. Imagínate lo que va a ser no gastar en comida con los costos que tiene la semilla en este país, que es algo carísimo", concluyó.

Bajó la faena de vacunos

Al sábado 23 de febrero, la faena semanal se ubicó en 51.744 vacunos, lo que significa una baja de 540 cabezas respecto a la semana anterior, aunque el registro sigue siendo elevado.

No obstante, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), respecto a la misma semana del año pasado, se faenaron 2.211 animales menos.

Nuevamente la planta que registró mayor actividad fue Marfrig-Tacuarembó con 4.572 vacunos procesados. Le siguen Las Piedras con 4.546 y BPU con 3.805.

En cuanto al procesamiento de los ovinos, INAC informó que disminuyó respecto a la semana anterior. Ingresaron a planta 17.326 lanares, que son 2.425 menos que en la anterior. Las plantas más activas con lanares fueron Las Piedras (6.046 cabezas), San Jacinto (4.596) y Sidercol (1.905).