Mujer denunció a conductor de taxi por acoso y la gremial de propietarios lo sancionó

El 6 de enero una mujer denunció en redes sociales que un hombre, conductor de un taxímetro, la había frenado en la calle y acosado al advertirle que la "podían raptar". "Es un piropo", justificó el hombre, según la conversación que se escucha en el video que publicó la mujer en su cuenta de Twitter. El episodio se produjo en Luis Alberto de Herrera y José María Penco, según detalló la usuaria, junto a los datos del taxímetro, como el número de matrícula.

La Intendencia de Montevideo (IMM) se contactó con la mujer, luego de que el video se volviera viral, y comenzó una investigación administrativa desde la Asesoría para la Igualdad de Género, que trabaja en estos temas y busca que la ciudad esté libre de acoso. La Gremial Única del Taxi suspendió por 48 horas al conductor, mientras que la intendencia se puso en contacto con él para llamarle la atención y explicarle la situación. También lo hizo con los dueños del vehículo. El hombre se mostró arrepentido y pidió disculpas por su accionar.

Finalizó el acto administrativo que determinó la sanción al chofer y el apercibimiento a los dueños del taxi.

Por otro lado, la denunciante contó con el acompañamiento de la Asesoría para la Igualdad de Género @IMgenero y de la División Transporte @mvdtransporte https://t.co/uniQld9vaG — Montevideo Transporte (@mvdtransporte) January 13, 2020

Desde la Asesoría para la Igualdad de Género explicaron a El Observador que lo más importante en estos casos es trabajar "en conjunto con los actores del transporte para la elaboración de un protocolo que dé las pautas de actuación y el trabajo de sensibilización al personal". La responsable de ese departamento, Solana Quesada, señaló que en estos casos lo que hace la intendencia es ponerse en contacto con la víctima, así como con los responsables del acoso.

Una vez que la investigación constata que hubo una situación de acoso, se deja el registro en un expediente, ya que en caso de reiteración la comuna podría tomar "otras medidas", apuntó Quesada. Sin embargo, el objetivo no es sancionar ni multar, sino "sensibilizar" a las partes para que este tipo de hechos dejen de ser habituales, añadió.

A mediados de diciembre la Junta Departamental de Montevideo aprobó un decreto que regula cómo prevenir y abordar el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público. "Se trata de una política pública con énfasis en la convivencia y la promoción de la transformación cultural desde un enfoque no punitivo", según el comunicado que divulgó la junta después de que se aprobara el decreto, que actualmente está en etapa de reglamentación.

De esta manera, el decreto no prevé "sanciones ni multas", pero sí campañas de sensibilización, así como talleres para reflexionar sobre este "problema público".

Intendencia de Montevideo

Según un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (publicado en 2018), el 84,5% de las mujeres de entre 18 y 44 años experimentaron acoso sexual en los espacios públicos de Montevideo al menos una vez en la vida. De ese total, en el 90% de los casos los agresores fueron hombres desconocidos, mientras que "es más frecuente el acoso hacia las jóvenes y las de ascendencia afro".

Dentro de lo que se considera "acoso sexual en espacios públicos" están los "actos, comentarios, miradas e insinuaciones de naturaleza sexual, de tipo verbal o gestual; roces corporales, tactos indebidos, masturbación, exhibicionismo; fotografías o grabaciones no consentidas; y persecución o seguimiento".

"Lo más importante del decreto es poder generar acciones de sensibilización como campañas públicas, pero a su vez generar talleres de reflexión sobre esto, porque no es una manera de vincularnos a las personas y no es un halago algo que la otra persona recibe de manera agradable, sino que, por el contrario, es una situación de violencia que incomoda y que no tiene que suceder", explicó Quesada.