Mujeres del oficialismo cuestionan “politización” del 8M: Argimón no marchará

El camino al referéndum de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) sumó un nuevo ingrediente en los últimos días luego de que el PIT-CNT convocara un paro general en el marco del Día Internacional de la Mujer y promoviera actividades de campaña para esa jornada.

La decisión de la central sindical generó una ola de críticas desde diferentes ámbitos sindicales y políticos, e incluso la Comisión por el Sí se desmarcó de la iniciativa.

En la coalición de gobierno, por su parte, se ve con preocupación la “politización” del 8 de marzo y en ese marco, varias mujeres integrantes de la coalición de gobierno se están replanteando si participarán de las tradicionales movilizaciones por 18 de julio.

Por lo pronto, algunas ya tomaron una decisión. Entre ellas está la vicepresidenta Beatriz Argimón, que ya comunicó a algunos allegados que no marchará y que, en cambio, participará de algunas reuniones con mujeres del interior.

Fuentes del Partido Nacional dijeron a El Observador que Argimón entiende que la discusión política “desnaturalizó” el día de reivindicación de las mujeres y por esa razón prefiere no participar en esta oportunidad, contrario a lo que venía haciendo en años anteriores.

Además, desde el entorno de Argimón aseguraron que para la vicepresidenta de la República la decisión impulsada por el PIT-CNT genera “mucha partidización” en una instancia que no tiene tales objetivos. La semana pasada, en declaraciones a Telemundo, Argimón había deslizado que “sería bueno” que la central sindical cambiara de postura, en el entendido que el 8M debía ser “una instancia de reflexión”.

La percepción de Argimón, sin embargo, es compartida por otras dirigentes del gobierno. La senadora Carmen Sanguinetti se manifestó en la misma línea de la vicepresidenta y aseguró a El Observador que “probablemente” no marche en este 2022. “Las reivindicaciones de las mujeres deberían estar por encima de cualquier cosa político-partidaria”, señaló la legisladora, que calificó la iniciativa sindical como “un enorme error” que muestra “una miopía gigante”.

Las senadoras del Partido Nacional, Carmen Asiaín y Gloria Rodríguez, indicaron que todavía no tienen una resolución sobre si participarán o no de las movilizaciones en el 8M, pero que en todo caso definirán qué hacer en función de cómo se realice finalmente la convocatoria.

“Dependerá qué tan politizado esté. Si se sigue vinculando a derogar la LUC se está dejando a medio país afuera y en ese caso no me parece bien participar”, señaló Asiaín consultada por El Observador. Rodríguez, por su parte, subrayó que la convocatoria a un paro general y la vinculación con el referéndum que se realizará el próximo 27 de marzo “no corresponde”.

Si se concreta que finalmente el 8M esté asociado con actividades del comando rosado, tanto Sanguinetti como Asiaín y Rodríguez no asistirán. Sin embargo, si hay un cambio en la decisión del PIT-CNT las legisladoras también reconsiderarán su postura.

La senadora Graciela Bianchi (Partido Nacional) y la diputada María Eugenia Roselló (Partido Colorado) no participarán en ningún caso porque, según expresaron, no están de acuerdo con el modo en el que se llevan adelante las reivindicaciones.

La legisladora nacionalista dijo que no comparte “el feminismo radical” y sus “actitudes vergonzosas y vergonzantes” que, aclaró, no la representan, mientras que Roselló resaltó que no se siente incluida en las expresiones de los 8M de los últimos años. “Soy feminista, pero que utilicemos ese espacio como una herramienta para generar más violencia no lo comparto”, sentenció la diputada y aludió como ejemplo a las manchas de pintura con los que se vandalizó la fachada de la iglesia del Cordón durante una de las marchas feministas.

Sin embargo, tanto Bianchi como Roselló criticaron la decisión de la central sindical. La dirigente de la 404 dijo que el PIT-CNT “hace tiempo que reacciona de la misma manera” y “por cualquier cosa hace paro”, y opinó que la opción de promover una instancia de estas características en el Día de la Mujer “no logra hacer absolutamente nada”. También cuestionó la herramienta de la paralización general y opinó que estas instancias podrían conmemorarse “de otra manera”.

La diputada colorada, por su parte, dijo que el PIT-CNT “excluye a un montón de mujeres que no son militantes del Sí” y calificó tal decisión como “poco coherente”. “Espero que recapaciten”, agregó Roselló luego de asegurar que no comparte que el 8M se vea teñido por consideraciones políticas y temas partidarios.

“Muy mal gusto”

Graciela Guido, referente del Centro Josefa Oribe –que nuclea a distintas mujeres de la colectividad blanca–, también lamentó la decisión del PIT-CNT y la calificó como “de muy mal gusto” y “de lo más desagradable”. La dirigente herrerista, que integra además el Directorio del Partido Nacional, dijo a El Observador que en esas circunstancias ni ella ni otro grupo de dirigentes blancas marcharán por la avenida 18 de julio el próximo 8 de marzo.

Para Guido, la convocatoria a actividades proselitistas por el Sí augura que “se está perdiendo el horizonte de algunas cosas”, y cuestionó que se mezclaran actividades como las que tradicionalmente se realizan en el Día de la Mujer con un paro general con consignas a favor de la derogación de parte del articulado de la LUC.

Los cuestionamientos también se han agudizado en las últimas horas de parte de varios sindicatos. La Federación Ancap (Fancap), la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur), el Sindicato de Funcionarios Policiales y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), además de la Intersocial Feminista, fueron algunos de los que solicitaron formalmente al secretariado ejecutivo del PIT-CNT que revea la decisión de la paralización.

En este marco, este jueves el vicepresidente de la central, José Lorenzo López, dijo a El Observador que el tema se tratará el próximo martes. Según López, la idea del paro general de 24 horas en esa fecha se había planteado en diciembre y se ratificó el 10 de febrero de forma "unánime". La semana pasada, varios sindicatos habían descartado la posibilidad de que el tema fuera puesto a consideración otra vez.