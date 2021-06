Mujeres y educación rural, los temas que los jóvenes rurales abordaron en una reunión con Beatriz Argimón

Representantes de la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay (ARJU) se reunieron con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, para dialogar sobre las mujeres rurales, los jóvenes del sector y los desafíos vividos durante la pandemia, informó a El Observador Marlene Vasella, presidenta de ARJU.

El encuentro sucedió a pedido de la vicepresidenta, quien quiso conocer a los representantes del ruralismo juvenil y conversar con ellos acerca de algunas actividades realizadas este año, por ejemplo una serie de entrevistas que ARJU presentó en el marco del Día de la Educación Rural, contó Vasella.

En esa serie de entrevistas, que se desarrolló de forma virtual, la asociación de jóvenes de la ARU compartió a través de sus redes sociales las experiencias de maestras, alumnos, directores y otros actores vinculados a la escuela rural en todos los departamentos del país. "Queríamos difundir lo que es la educación rural, que muchos no la conocen. Mostrar cómo se trabaja el día a día", explicó Vasella.

Ese proyecto de difusión culminó con una charla vía Zoom donde participaron los entrevistados, el director de Educación, Gonzalo Baroni, y la directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernanda Maldonado.

Agradecemos a todos los entrevistados por contarnos un poco de su historia de vida.



Estuvieron presentes Fernanda Maldonado, Directora General del MGAP, como ex alumna y el Senador para contarnos sobre su proyecto referido al tema, muchas gracias!

El potencial de los jóvenes y las mujeres

Uno de los temas que las representantes de ARJU plantearon en la reunión con la vicepresidenta fue el rol de la mujer en el sector rural, y en ese sentido Vasella destacó que Argimón “siempre impulsa la producción nacional y a la mujer rural".

"Vamos a ver si a partir de este contacto que tuvimos se generan otros más y ver si podemos sacar más cosas para hacer visible a la mujer y a los jóvenes del sector rural y explotar ese potencial que tenemos en los jóvenes", comentó y añadió que "la reunión estuvo muy bien".

"Gracias Beatriz por estar siempre dispuesta a escucharnos, como jóvenes rurales nos alegra que nos recibas en el lugar de todos", comentó tras el encuentro Camila Ramírez, vicepresidenta de ARU, en Twitter.

Junto a @marlenevassella Presidenta de la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay, nos reunimos con la Vicepresidenta de la República @beatrizargimon.



Gracias Beatriz por estar siempre dispuesta a escucharnos, como jóvenes rurales nos alegra que nos recibas en el lugar de todos.

Vasella contó que estuvieron "hablando de todo" y además destacó el desafío que conlleva estudiar y reunirse en formato virtual, "que se está haciendo bastante pesado porque venimos un poco sobrecargados".

Para ella, como presidenta de ARJU, reunirse con la vicepresidenta de la República fue una experiencia "muy linda".

"Cuando recibí la invitación dije enseguida que sí, y me puse a pensar que esto nos va a sacar de cómo veníamos trabajando en otros períodos en los que no teníamos tanta llegada, esto tiene otra dimensión. Hay pila de trabajo para hacer y tenemos que explotar esos recursos que tenemos. Fue un placer y hablar con ella estuvo muy bueno, nos sentimos recómodas y nos sentimos tan cerca del Estado, del gobierno... antes capaz que no había esta llegada con los jóvenes o no teníamos los contactos o esa necesidad de que ellos quieren saber de nosotros también", sostuvo.

La Semana del Tambo

La próxima actividad virtual de ARJU será la Semana del Tambo, un evento que se realizará en dos jornadas y en el que los jóvenes podrán conversar con productores y referentes del sector lechero, quienes contarán sus experiencias de vida en torno a los tambos.

Esta actividad está organizada en conjunto con la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) y se realizará a través de la plataforma Zoom.

La primera jornada se realizará este martes a partir de la hora 19:30 y la próxima el miércoles 23 a la misma hora.