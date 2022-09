Mujica consoló a Topolansky por sus dolencias y la comparó con Daniel Scioli: "Le falta un brazo y él se hace hasta la corbata"

La ex vicepresidenta de la República Lucía Topolansky habló en el programa radial Al pan pan (Radio Sarandí) sobre la actualidad de la política uruguaya, reflexionó sobre el peronismo en Argentina y también se refirió a su vida personal.

Dijo que la legislatura que "está crispada". "No sé si es que hay poca memoria institucional, si se renovó mucho el Parlamento", señaló y dijo que esta situación "no es buena" para Uruguay.

Además, hizo una reflexión sobre el peronismo argentino, del que se refirió a las movilizaciones de chiquilines de 18 a 20 años que no conocieron a Domingo Perón ni a Eva Perón, pero se manifestaban en las calles en los últimos días en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusada de corrupción. "Es algo de sentimiento, difícil de entender. Yo siempre soy cauta en juzgar", señaló y agregó: "Yo le deseo la mejor de las salidas (a Argentina) porque a nosotros nos es muy importante que a los vecinos les vaya bien".

En un tramo de la entrevista encabezada por el comunicador Sergio Puglia, la exsenadora frenteamplista habló sobre una dolencia que le aqueja en la mano derecha, que le impide manejarse con normalidad. Topolansky dijo que padeció un accidente doméstico que derivó en una fractura de cadera y muñeca, lo que la obligó a una intervención quirúrgica.

"He descubierto que la mano tiene cantidad de huesos y se me rompieron todos. Eso es lo que me tiene complicada porque no puedo escribir", señaló.

"El consuelo que me da Pepe es el siguiente: ustedes saben que el político argentino Scioli le falta un brazo y dice que él se hace hasta la corbata con la mano izquierda", señaló.