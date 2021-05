Mujica insiste con Carámbula para que sea presidente del Frente Amplio

Hay fecha para elegir al sucesor de Javier Miranda en el liderazgo del Frente Amplio, pero aún no hay candidato. El Movimiento de Participación Popular (MPP) ha señalado como el indicado a Marcos Carámbula, exintendente de Canelones y expresidente de ASSE, pero el exjerarca dijo a fines del 2020 que solo aceptaría si dentro de la fuerza política había consenso sobre su figura.

Hasta el momento no la hubo, pero tampoco han surgido otros nombres para meterse en la contienda electoral que tendrá su definición el 5 de diciembre. En diálogo con El Observador, el expresidente José Mujica reiteró su intención de que sea Carámbula el que ocupe esa posición. "Me parece un nombre importante porque no le pisa los talones a nadie, está al final de su etapa activa", consideró. Afirmó que "hace tiempo" que no habla con él.

Una de las últimas apariciones públicas de Carámbula fue cuando se reunió con el presidente, Luis Lacalle Pou, en Torre Ejecutiva en enero de este año. En esa oportunidad, el mandatario lo había convocado para discutir la ascendente curva de contagios de covid-19 a fines del año pasado. Esto ocurrió en medio de reclamos frenteamplistas para que citara al presidente del partido, Javier Miranda, a intercambiar puntos de vista sobre el tema.

Cuatro meses después, el presidente citó a los intendentes frenteamplistas –Carolina Cosse, Andrés Lima y Yamandú Orsi– y tras la reunión el jefe comunal salteño señaló a M24 que Lacalle Pou había dicho que no se reunía con Miranda porque no tenía buena relación con él. Desde el FA apuntaron a El Observador que a la hora de elegir un sucesor para Miranda no se "fijan" si puede forjar un buen vínculo con el presidente o no.

De todas formas, Mujica entiende que el problema que enfrenta el Frente Amplio es la necesidad del respaldo de una dirección colectiva. "No veo a nadie que tenga un peso como podía tener (Líber) Seregni o (Tabaré) Vázquez", dijo y llamó a evitar las múltiples postulaciones porque "nadie puede liderar con un 30% de apoyo". "La realidad es que nadie tiene un peso tal que por sí mismo sea determinante", complementó.

Diego Battiste Marcos Carámbula en Torre Ejecutiva



De no aceptarse la candidatura de Carámbula, habrá que examinar quien puede ser "el próximo presidente o presidenta", expuso el líder del MPP.

Consultado sobre si veía a alguna mujer frenteamplista para el cargo, expresó: "De momento no la veo, pero puede haberla. No hago cuestión de sexo".

La exministra de Educación, María Julia Muñoz, reclamó meses atrás que se incorporaran mujeres a la contienda por la presidencia e incluso se llegó a considerar el nombre de Ivonne Passada, exsenadora y excandidata a alcaldesa por el Municipio CH. Leé también Mujeres frenteamplistas piden "candidaturas múltiples y paritarias" para suceder a Miranda

El expresidente expresó en varias oportunidades su voluntad de que Miranda dejara el cargo y diera lugar a un sucesor. El actual presidente del FA permanecerá en el cargo un mes más de lo previsto. Los integrantes de la Mesa Política le pidieron que aguarde a la finalización de la campaña de las firmas para llevar a referéndum a la ley de urgente consideración, para presentar la renuncia. "Un mes antes o un mes después tenemos el mismo problema", valoró Mujica.

En la interna del Frente discuten la posibilidad de formar un colegiado de tres o cuatro integrantes para llevar adelante una conducción colectiva entre la salida de Miranda en julio y las elecciones en diciembre, confirmaron fuentes del partido político a El Observador. Mujica coincidió con los argumentos e indicó que abona su teoría de un liderazgo conjunto.

"Demasiado muchachos para un trompo"