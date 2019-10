Mujica: Novick es "un viejo mentiroso" y Manini cree que "el Parlamento es como un cuartel"

El expresidente José Mujica y líder del Movimiento de Participación Popular dijo este martes que el candidato por el Partido de la Gente, Edgardo Novick, es un "viejo mentiroso, panzón, (que) no sabe dónde está parado", y criticó al presidenciable de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, porque, a su juicio, el excomandante en jefe del Ejército "cree que el Parlamento es como un cuartel".

Según informó Telemundo, el candidato al senador por el MPP reaccionó así tras ser consultado en una conferencia de prensa por declaraciones del empresario realizadas días atrás. Novick había dicho este lunes en un acto en Tacuarembó que aspiraba a ser senador para confrontar con Mujica en el Parlamento.

"Quiero poder estar sentado en el Senado y si Mujica está sentado en el Senado voy a hacer que respete a los demás, que no se pase de vivo, que no sea maleducado. Si tiene cosas para decir por el bien del país que las diga, pero si se atreve a insultar a alguien va a tener a alguien que le va a decir: respete a los demás, y le voy a parar el carro como debe ser", sostuvo Novick, según recogió Montevideo Portal.

En la conferencia de prensa Mujica luego pasó a criticar el discurso del presidenciable de Cabildo Abierto en materia de seguridad.

"Se cree que el Parlamento es como un cuartel. (Él) dice: voy a meter presos a los ladrones de gallinas, esto y lo otro. Los vas a meter si el juez te lo aprueba. Si no, no vas a meter nada, esto no es como el cuartel (en el) que el comandante dice: 'Guarde arresto'... Están entreverados", afirmó.

Por último, el líder del MPP se refirió a la posibilidad de que el Frente Amplio obtenga la mayoría parlamentaria en las elecciones de este domingo, aunque la oposición triunfe en el balotaje. "Miren que no estamos lejos de la mayoría. Con el 45% puede haber mayoría del Frente y capaz que no gana las elecciones nacionales. Puede ser una cosa muy divertida", concluyó.