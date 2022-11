Mujica pidió que legisladores tomen "cartas en el asunto" tras denuncias del expresidente de Casa de Galicia

El expresidente José Mujica se refirió al cierre de Casa de Galicia y dijo que espera que "los legisladores tomen cartas en el asunto" e investiguen la denuncia del expresidente de la mutualista, Alberto Iglesias en declaraciones a El Observador.

"Espero que los legisladores tomen cartas en el asunto, y por lo menos tengan consideración y se investigue qué hay de cierto en todas esas afirmaciones que incluyen un crédito al Banco de la República, al parecer exprés. No he constatado ningún planteo público al respecto, y me llama poderosamente la atención", sostuvo en declaraciones a M24.

Mujica apunta a un crédito aprobado por el BROU por US$ 1,3 millones al Hospital Evangélico con la abstención de los directores del Frente Amplio y Cabildo Abierto, que fue aprobado en setiembre.

El 18 de febrero de este año, el Hospital Evangélico había pedido el crédito al BROU para financiar inversiones. Cinco días después, a través de un decreto, el Poder Ejecutivo distribuyó la afiliación de los usuarios de Casa de Galicia a prestadores de salud con un padrón inferior a 100.000 socios. El crédito se terminó de aprobar en setiembre.

En entrevista con El Observador, Iglesias sugirió que en el Parlamento se le dio un "crédito exprés" al Circulo Católico para favorecerlo en la distribución de socios que quedarían sin mutualista cuando se liquidara Casa de Galicia. "Observe quiénes se favorecieron. Inventaron un criterio que no existe en ningún lado para distribuir los socios de Casa de Galicia compulsivamente. Y fíjese a quiénes se los asignaron", aseguró el expresidente de la mutualista.

Por su parte, Mujica dijo que "por lo menos, como mínimo dejan flotando la idea de que el Parlamento tomó una decisión con poca información o mala información y fue al parecer una decisión desacertada (…) los legisladores no pueden mirar para el costado en un país donde se habla permanentemente de transparencia, de cristalinidad, y de pronto se hace un escándalo por cuestiones insignificantes", aseguró. Y agregó: "Es un tema demasiado grave porque involucra una decisión del Poder Ejecutivo, roza la honorabilidad de un ministro, tiene que ver con una decisión muy rápida que tomó el propio Parlamento, aparece un crédito que impresiona por la rapidez que tuvo; si estas cosas no llaman la atención".

Iglesias también se había referido al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, como uno de los responsables directos del cierre de Casa de Galicia al ignorar dos informes favorables que habían hecho los veedores que estaban interviniendo la mutualista.

"Los ignoró, los ignoró, los ignoró. En ninguna de las resoluciones que el gobierno tomó hace mención, en ninguno de los casos, a los informes de los veedores. Se ocultaron". Además acusó al ministro de mentirle al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para que decrete el cierre. "Lo que digo, como lo dije unos días antes de que se tomara la decisión de intervención, que el ministro mentía y que estaba convencido que le mentía al presidente. El presidente se comprometió públicamente a devolverle la institución a la colectividad que no lo hizo. Entonces tengo que pensar que el presidente sabía, entendía lo que le decía Salinas, acompañó, firmó, justificaba y explicaba. Y hasta se comprometió a algo que no pudo cumplir y no cumplió", sostuvo a El Observador.

El expresidente de la mutualista anunció que demandará al Poder Ejecutivo por el cierre. "Lo que le garantizo es que voy a demandar al ministro Salinas, a los actores y seguramente además, no solo en el plano personal sino institucional, al Poder Ejecutivo por las decisiones que tomó. Porque entre otras cosas tendrá que reparar el daño económico que me produjo. Tengo embargos que superan el millón de dólares por haber salido de garantía de la toma de decisiones, de contrataciones y compromisos que asumió Casa de Galicia", aseguró.