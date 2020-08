Mujica sobre el FA y el Ejército: "Si lo escupo y hago un estereotipo, más se lo estoy regalando al adversario"

El expresidente y actual senador, José Mujica, habló durante una entrevista con el portal de noticias argentino Infobae de la relación que tiene el Frente Amplio con el Ejército y las Fuerzas Armadas. "Si lo escupo y hago un estereotipo, más se lo estoy regalando al adversario", dijo el líder del MPP.

El dirigente frenteamplista afirmó que "a látigo no se le gana a nadie". "Se gana persuadiendo y con actitudes coherentes. Da un poco más trabajo, pero es como aprendieron los indios de la pampa a domar, según cuenta Martín Fierro, ¿verdad? No domaban a palo y a garrotazos, si no que elegían los mejores pastos y lo iban acariciando", afirmó.

La entrevista, según informó Infobae, surgió tras la publicación de Mujica por Pepe -una suerte de biografía conversada- que el líder del MPP construyó junto a Nicolás Trotta, el actual ministro de Educación de Argentina.

Durante la charla, el expresidente también consideró "una falla" de los gobiernos del Frente Amplio el tratamiento que dio a parte de las personas que salieron de la extrema pobreza durante los gobiernos de su fuerza política.

"Sacamos a bastante gente de la extrema pobreza, pero no los hicimos ciudadanos: los hicimos mejores consumidores. Esa es una falla nuestra. Hay que asumirla y decirla con claridad para que los que vienen por el mismo riel sean un poco más perspicaces que nosotros", dijo Mujica. "¿Sabes lo que es llegar al gobierno? Tener una barra que ya está pensando en el próximo gobierno. Eso es todo un desgraciado corto plazo. Hacíamos discursos de la integración de América, pero después estábamos en los problemas cotidianos y lo que menos hacíamos era integrarnos. Esa es una deuda pendiente", agregó.

Mujica también habló de la unidad de la izquierda y dijo que es un problema "congénito". "Franco se murió en la cama porque la izquierda se dedicó mucho más a la pelea interna que a enfrentarlo en el momento preciso", agregó al respecto.

Sobre el mismo tema subrayó que en muchas ocasiones la izquierda cae "en el sectarismo, se dogmatiza". "Suele caer en el infantilismo, en confundir deseo con realidad", enfatizó.

El expresidente y hoy senador también habló de José Gervasio Artigas, Aparicio Saravia y José Batlle y Ordóñez ante la pregunta de quiénes fueron sus referentes políticos a la hora de liderar al país. "En mi país, sacando a Artigas, hay un gaucho que se llama Aparicio Saravia, una especie de anarquista blanco muy peleador que tuvo bastante que ver con las conquistas cívicas del país que desembocaron en elecciones más o menos limpias. La figura más grande del Uruguay es don José Batlle y Ordóñez, que fue presidente en 1904 y 1910", dijo Mujica.

Sobre Batlle y Ordóñez agregó que fue "un verdadero social demócrata con tintes jacobinos que se animó a darle el divorcio a la mujer" y "que rompió con la Iglesia".