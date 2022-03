Mujica, sobre participación de Lacalle en el referéndum: "Ojalá que sea la última"

El expresidente José Mujica cuestionó este jueves la participación del presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de prensa por el No, a días del referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Mujica destacó la actuación de otros mandatarios, quienes, recordó, no participaron de instancias anteriores. Sin embargo, dijo estar sorprendido por la decisión que adoptó Lacalle. "Diversos presidentes soportaron plebiscitos. Su padre (Luis Alberto Lacalle Herrera), por ejemplo, nada más ni nada menos que por las empresas públicas; (Julio María) Sanguinetti, por la ley de caducidad. (Eran) cosas gruesas y duras y nunca salió un presidente en el país (a hacer campaña). Es la primera vez y ojalá que sea la última", expresó.

"A mí me preocupa que el Uruguay se argentinice, que desemboquemos en dos polos, donde para uno todo es blanco y para otro todo es negro; ¡no, no es así! Hay síntomas de eso", insistió.

Las afirmaciones del exmandatario frenteamplista se produjeron durante una mateada del Movimiento de Participación Popular (MPP), en Piedras Blancas, donde también habló sobre el escenario eventual de que triunfe el Sí y se deroguen los 135 artículos en cuestión: "Es una señal sí, pero nada más que una señal. Porque, en definitiva, el gobierno tiene más de 50 votos en el Parlamento y ellos son los que deciden".

Su pronóstico es de una elección "bastante pareja", en la que, pese al resultado, "los problemas siguen" al día siguiente. Así lo explicó: "Yo no sé lo que va a pasar. No tengo idea de lo que va a votar la gente. Lo que tengo claro es que al otro día los problemas siguen y que tendremos el país mejor si nos preocupamos políticamente. No esperen que las soluciones nos caigan de los cielos, regaladas de arriba".

Mujica recordó su amistad con el exministro del Interior Jorge Larrañaga y el exministro de Economía, Alejandro Atchugarry. Según relató, solían reunirse en su chacra, discutir y hablar en "boliches. Para el expresidente, mantenían un "grado de cordialidad, que significaba colaboración" y se reflejaba en la "forma de funcionar" del sistema político del país, a pesar de sus diferencias.

"Yo no quiero que se pierda eso. (...) ¡Que ese país no se vaya!", exclamó.

Consultado por la prensa, aseguró que su inactiva participación en la campaña contra la LUC se debió a su edad: "Soy un viejo que la está por quedar. Me tengo que cuidar. Amo la política, pero mucho más amo la vida y no le quiero dar ventaja a esa terca que nos lleva. Por eso estoy perchado, me fui del Senado y lo demás, porque me daba cuenta que era un viejo al pedo, estorbando".