Mujica sobre Vázquez: "Es un estado de salud muy delicado; lo que más me preocupa es que no sufra"

El expresidente de la República José Mujica habló este domingo de la salud del también exjefe de Estado Tabaré Vázquez, quien tiene cáncer de pulmón y en las últimas horas sufrió una trombosis en su pierna izquierda.

"Naturalmente es un estado de salud muy delicado. Lo que más me preocupa es que no sufra porque los tratamientos donde se usa mucho la radioterapia obviamente que tienen una cantidad de factores secundarios que son mortificantes", aseguró a Radio Montecarlo. "Y, claro, esa adopción de la cirugía por medio de radiaciones es un asunto delicado que tiene consecuencias secundarias", comentó.

El ex senador del MPP le deseó "una evolución lo menos dolorosa posible".

El hijo del expresidente Vázquez, Álvaro Vázquez, informó este sábado que su padre sufrió una trombosis profunda en la pierna izquierda y que se está recuperando. "Él está muy bien, está hablando como todos los días con nosotros, repasando su vida, recibiendo a algunos amigos y cuidándose mucho por la situación sanitaria", dijo. Además agradeció las muestras de cariño que la familia está recibiendo desde que se conoció la noticia.

Sobre el avance de la pandemia

Mujica también fue consultado sobre el avance de la pandemia en Uruguay, que en las últimas horas ha batido récord de casos diarios y de casos activos. "No es responsabilidad del gobierno, es social este asunto", opinó.

El exjerarca, que recientemente dejó su banca en el Senado, sostuvo que la gente "ha bajado la guardia".

"Siempre a lo largo de la historia nos hemos movido en grupos humanos. Lo más difícil para la gente es la conducta de retraerse y exponerse lo menos posible. Entonces, un día no pasa nada, otro día no pasa nada. Los mueve la necesidad interior de manifestar relaciones humanas, sociabilidad y ahí es donde le abrimos la cancha al virus. No es fácil mantenerse en guardia. Ahí está el problema: bajamos la guardia", comentó.