Mundial Qatar 2022: el posteo con amor de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel tras el pase de Argentina a semifinales

El volante argentino Rodrigo De Paul estuvo en duda hasta último momento para jugar el trascendente partido que finalmente le ganaron en definición por penales a Holanda en el Mundial Qatar 2022, y de esa manera, clasificaron a semifinales.

Allí se cruzarán con la selección de Croacia que dio la nota y dejó por el camino a Brasil, también en los penales. Será el martes desde la hora 12 uruguaya.

De Paul jugó hasta promediar el segundo tiempo y salió con el partido ya 2-0 para Argentina.

Su salida fue muy sentida por el equipo argentino y así, entre otras cosas, llegó el empate holandés en la hora.

Luego de la victoria, Rodrigo De Paul escribió un sentido mensaje con palabras de agradecimiento y de amor a su novia, la cantante Tini Stoessel.

“Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra...”, escribió el futbolista.

A su vez, añadió: "En poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amoooo".

El posteo fue acompañado por una imagen de ambos: "Esta foto es después de Arabia Saudita (cuando perdió Argentina). Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, ¡¡¡sin que te importe nada!!!".

Y agregó: "Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí 💖".