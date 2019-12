Murió Américo Signorelli, un renovador del periodismo deportivo

Murió este jueves Américo Sgnorelli, el primer periodista deportivo uruguayo en hacer notas a los jugadores de fútbol en los vestuarios. Tenía 85 años, más de 50 años de trayectoria profesional y un ícono de la radio y televisión uruguaya.

De Radio O Globo de Brasil copió la modalidad de hacer notas en los partidos, su idea se la contó al relator Heber Pinto, a quien no conocía, pero le dio la confianza para empezar a hacerlo en radio Oriental. Así, por primera vez, se vinculó a los medios en el año 1962 en un partido entre Nacional y Sudamérica.

Leonardo Carreño

Durante décadas trabajó en Fútbol por Muñoz en radio Carve, junto al relator Carlos Muñoz, también formó parte del equipo de las trasmisiones radiales de Victor Hugo Morales y del programa La Rueda del Café, donde en las previas a los partidos entrevistaba a distintos personajes y protagonistas del fútbol. En la televisión también se destacó, aunque prefería la radio, su carrera profesional abarcó los periodísticos deportivos de canal Diez: Deporte Total y Punto Penal.

Su pasión por el fútbol no venía de nacimiento, a pesar de que su padre jugó en Charley -equipo destacada de principios del siglo XX en la liga amateur uruguaya -y Nacional. En su juventud prefería las carreras de caballos antes que un partido, se consideraba timbero y no era hincha de ningún equipo deportivo. Hasta que en el año 1949, luego del famoso "clásico de la Fuga" en el que Nacional no se presentó a jugar el segundo tiempo ante Peñarol, se contagió de la alegría carbonera del momento y empezó a seguir al club, contó en una entrevista en marzo de este año con El Observador.

Leonardo Carreño Américo Signorelli rezó en la tumba de Néstor “Tito” Goncálves.

Los primeros años como periodista deportivo no le eran redituables en lo económico y por eso trabajó en varias automotoras. En una de ellas fue empleado de Eugenio Figueredo, expresidente de la AUF y la Conmebol, implicado en el caso de corrupción FIFAgate, a quien Signorelli recordaba como un "fenómeno".

Se acostaba todas las noches del lado de su oído izquierdo, porque era sordo del derecho, y escuchaba tangos con la radio en el medio de las almohadas. Sus nietas eran la alegría de su vida y Marcelo, su hijo y ex director técnico de la selección uruguaya de basquetbol, lo llenó de orgullo cuando tomó ese cargo en el deporte.

Creció en un conventillo que había en 18 de Julio casi Pablo de María, vendió libros por la calle, fue ayudante de sastre con su tío y hasta limpiador. En la entrevista de marzo admitió que con Dios tenía una relación especial. "El flaco es mi amigo. No soy católico del cura, pero el flaco y yo hablamos todas las noches. Le cuento que extraño a mi señora que se fue con él", decía Signorelli quien en otra entrevista con El Observador en 2014 aseguró que "los periodistas no se jubila, se mueren".