Murió el actor Adhemar Rubbo, figura destacada del teatro y el humor nacional

Este lunes murió el histórico actor uruguayo Adhemar Rubbo, una figura fundamental en las artes escénicas y la televisión uruguaya.

Nacido en La Paz, Canelones, tuvo contacto con el arte escénico en el liceo de Las Piedras durante una clase de Literatura aunque confesó en varias oportunidades que la vocación de actor estuvo siempre presente en su vida. "Este es un oficio un poco de locos. Estás diciendo cosas escritas por otro y tenés que hacerlas tuyas. Por eso digo que el teatro es un juego, porque hacemos lo mismo que hacen los niños".

En 1949 ingresó en la primera generación de la Escuela Municipal de Arte Dramático (Emad) – hoy Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático – donde se formó junto a actores y actrices como Betis Doré, Estela Castro, Nelly Mendizábal, Juan Jones, Nelly Antúnez, Mery Greppi, Eduardo Prous, Orlando Tocce, Walter Vidarte, Gladis Aquino, Estela Medina, Armen Siria y Dumas Lerena. Todos discípulos de la directora española Margarita Xirgu, aunque Rubbo discrepara con sus métodos de enseñanza.

Al salir ingresó en el Club de Teatro, donde recuerda que tuvo "las primeras enseñanzas verdaderas e intensas" con maestros como Claudio Solari. Cuando en 1959 China Zorrilla, Taco Larreta y Enrique Guarnero fundaron el Teatro de la Ciudad de Montevideo (TCM), en el Teatro Odeón, Rubbo pasó a formar parte de la histórica compañía con la que giró dentro y fuera del país.

"Quizás la gente piense que es muy divertido el oficio de actor, que la pasamos bárbaro y es una fiesta continua. No es así. Si hay momentos muy lindos y muy divertidos, pero es una disciplina muy dura. Hay que hacer mucho sacrificio y sobre todo [es] una gran entrega. Y debe ser así", consideró en una entrevista de 2009 en el ciclo A escena con los Maestros del Instituto Nacional de Artes Escénicas.

Maestro del humor, Rubbo consideraba a Federico Wolff y Sergio Otermin como sus referentes. "Yo no me daba cuenta que era cómico", confesó. Hasta que protagonizó una obra del brasileño Ariano Suassuna junto a Ricardo Espalter. "Fue de los primeros títulos donde me sentí muy divertido". En adelante se convirtió en un referente de la comedia y el absurdo.

Rubbo fue uno de los capocómicos que integró el elenco de Telecataplum, donde hizo escuela en la televisión, desde 1968 y más adelante también formó parte de Plop! en Teledoce. Más recientemente formó parte de las telenovelas Hogar dulce hogar y Porque te quiero así en la pantalla de Canal 10.

Obtuvo el premio Florencio a Mejor Actor de Reparto en Cachiporra, una producción de Teatro Uno dirigido por Alberto Restuccia. Dedicado al teatro infantil también ganó dos premios Florencio, uno por el musical El rey Midas de 1992 y Alí Babá en 1995.

En 2016 recibió un premio de la Asociación de críticos Teatrales (ACTU) por su trayectoria. El mismo año formó parte del elenco de Rambleras.

Sus trabajos más recientes llegaron al público en 2021, cuando protagonizó El Canto del cisne, una versión radiofónica basada en la obra homónima de Antón Pavlovich Chéjov y dirigida por Luis Armando, en la que interpretó a un viejo actor cómico en la noche de su despedida del público. El mismo año se estrenó la película Ojos Grises, dirigida por Santiago Ventura.

Según informó Armando en Radio Monte Carlo, el actor vivía en los altos del edificio de la Sala Zitarrosa "pero pasaba la mayor parte de su tiempo con su familia en Quijano y Soriano, atendiendo asimismo su 'orgulloso' jardín en la casita de la playa". De acuerdo a la información del colega y periodista, el actor de noventa años fue encontrado sin vida en la mañana de este lunes por su familia.

Artistas e instituciones culturales compartieron la noticia de su fallecimiento. "Lamentamos el fallecimiento de Adhemar Rubbo, actor y maestro de teatro, quien actuara en la Comedia Nacional en la obra El Inspector, dirigida por Jorge Denevi y estrenada a propósito del aniversario de la institución en el año 2011. Acompañamos a sus familiares en este momento", escribió la Comedia Nacional a través de su cuenta de Twitter.

La Federación de Teatro Independiente también compartió una publicación al respecto: "Aplausos de pie para un excelente actor pero por sobre todas las cosas una excelente persona".

A su vez la Emad, la que fuera su primera escuela teatral, también publicó un mensaje de despedida y compartió una fotografía de la generación con la que egresó. "Su vuelo y frescura de niño eran su sello dentro y fuera de la escena", escribieron.

El velatorio del actor será el martes 4 de octubre a las 12:00 en la empresa Carlos Sicco (Rivera 2236)..

Adhemar Rubbo nunca dejó de jugar. "Este oficio es un juego que he jugado desde siempre y pienso que si volviera a renacer haría exactamente lo mismo".