Murió el actor Peter Fonda, recordado por su papel en Easy Rider

El actor estadounidense Peter Fonda murió este viernes a los 79 años. Conocido por sus papeles en la película Easy Rider (1969) y El tren de las 3:10 (2007), entre otras películas, el artista falleció debido a una falla respiratoria producto de un cáncer de pulmón.

Hijo de la leyenda de Hollywood Henry Fonda y hermano de la actriz Jane, el actor murió "tranquilamente" en su residencia de Los Ángeles, rodeado de su familia, indicó un comunicado de la familia.

El papel más conocido de Peter Fonda fue el de Wyatt en el filme Easy Rider, por el que fue nominado a los Óscar como guionista junto a Dennis Hopper y Terry Southern.



Esa película de motoqueros supo conectar con la generación Woodstock y lanzó a uno de sus protagonistas, Jack Nicholson, al estrellato con su primera nominación a los Óscar como mejor actor de reparto.



El medio Hollywood Reporter recordó que para toda una generación Peter Fonda fue el "chico del póster", con su chaqueta de cuero con la bandera estadounidense en la parte de atrás.

Como símbolo de la rebeldía de la juventud, Fonda, junto a los músicos Mick Jagger, Jimi Hendrix y John Lennon, al igual que el boxeador Muhammad Ali, fueron las figuras más celebradas entre los jóvenes.En su faceta de actor participó en 117 películas y series, como Split Image, Dance of the Dwarfs, A Reason to Live, The Cannonball Run o Peppermint Freiden.

Con información de AFP y EFE.