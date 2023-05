Murió el escritor Martin Amis; "no estaría mal morir en José Ignacio", dijo tras su paso por Uruguay en 2006

El escritor británico Martin Amis murió a los 73 años en su casa en Lake Worth, Florida, informó el sábado el premio literario Booker Prizes. Amis vivió por más de dos años en Uruguay junto con su familia, en una casa de José Ignacio.

Amis era "uno de los escritores más aclamados y discutidos de los últimos 50 años y autor de 14 novelas", señala la página web de Booker Prizes, los principales galardones literarios de ficción del Reino Unido.

La esposa de Amis, Isabel Fonseca, dijo a los medios que el autor de obras perspicaces y mordaces como "Dinero" ("Money: A Suicide Note") y "Campos de Londres" ("London Fields") falleció el viernes a consecuencia de un cáncer de esófago.

Hijo del célebre escritor Kingsley Amis, igualó e incluso superó la fama de su padre con novelas plenas de humor salvaje.

En 2008, el diario The Times de Londres nombró a Amis uno de los 50 mejores escritores británicos desde 1945.

Alcanzó la fama literaria en medio del boom de la ficción británica de los años ochenta, que incluyó nombres como Salman Rushdie, Julian Barnes, Kazuo Ishiguro e Ian McEwan.

Graduado en lengua inglesa en la Universidad de Oxford en 1971, Amis trabajó como editor antes de publicar su primera novela, "The Rachel Papers", en 1973.

Pero fue con "Dinero", publicado en 1984 con una visión cómica del consumismo, cuando Amis descolló ampliamente en la escena literaria.

Además de novelas, publicó dos colecciones de relatos y ocho obras de no ficción.

En las últimas décadas, se convirtió en un intelectual que aparecía con frecuencia en televisión, a veces junto a su viejo amigo Christopher Hitchens, escritor británico-estadounidense y reconocido ateo fallecido en 2011.

La editorial Vintage Books se declaró "desolada" por la muerte de Amis.

"Deja un legado imponente y una marca indeleble en el panorama cultural británico, y se lo extrañará enormemente", dijo Vintage en Twitter.

Su paso por Uruguay

Amis vivió por dos años y medio en Uruguay. El escritor se radicó en el país hacia 2004 junto con su segunda esposa, la escritora estadounidense Isabel Fonseca, y sus dos hijos en una casa, ubicada en la esquina Los Horneros y Los Batitúes, de José Ignacio (Maldonado). Cuando el escritor inglés decidió irse de Uruguay a Inglaterra fue entrevistado por el periodista argentino Andrew Graham-Yooll para Radar (Página/12).

“Volveremos. No sé si a esta casa o a otra. Pienso que no estaría mal morir aquí (en José Ignacio). Eso quizá me desarraigue por completo. Pienso en eso. En agosto cumplo 57 años. No me importa dónde me entierren", dijo Amis en aquella entrevista en 2006.

Durante su estadía en Uruguay, el escritor inglés escribió “una novela, dos cuentos, otra novela que está en su tres cuartas parte, y bastante periodismo". Antes de irse de su "casa blanca grande con balcón de madera" a 40 minutos de Punta del Este jugó poker con sus allegados.

"Uno necesita la energía que dan las ciudades", expresó el escritor al partir de Uruguay.

Con información de AFP