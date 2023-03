Nacho Álvarez y Diego González se cruzaron por un disfraz de gladiador y los chistes flechados

Hace poco más de una semana, el periodista Ignacio Álvarez protagonizó una vez más la portada de la revista Sábado Show, en la que apareció caracterizado como gladiador, aunque con alguna que otra licencia histórica en su disfraz. Tras la publicación de la producción en redes, varios usuarios notaron y comentaron de forma irónica la calidad de la recreación del personaje del periodista, que hace algún tiempo también había protagonizado otra portada vestido, esta vez, del Guasón. Sin embargo, en las últimas horas quien se refirió al tema y que comenzó un contrapunto con Álvarez por fuera de las redes fue el comunicador Diego González en la pantalla de TV Ciudad.

Conductor de La aldea en esa señal, González acostumbra comenzar su programa con una suerte de stand up donde se refiere a algunos hechos de la semana en tono más bien humorístico. En este caso, el conductor prefirió dedicar sus dardos al gladiador de Álvarez, una personificación que consideró, entre otras cosas, como "una analogía medio rara".

"El gladiador del periodismo, a la pucha. Es una analogía medio rara. Los gladiadores eran esclavos y respondían a las órdenes de un amo. Bueno, sigamos", comenzó González de manera irónica.

Más raro que farándula uruguaya 👉Una tapa de gladiador. 👀



Abrimos la mesa de noticias de #LaAldea. pic.twitter.com/h45jzoIuR7 — TVCIUDAD (@TVCIUDADuy) March 17, 2023

Luego siguió con detalles de la entrevista: "En la entrevista Álvarez se despacha con muchas cosas. Por ejemplo, da a entender que él hizo que Daniel Martínez perdiera la elección pasada con la entrevista que él le hizo. No se rían. Me parece una falta de respeto, porque Daniel Martínez sabía como perderla él solito. No precisaba ayuda de nadie. También dice que la entrevista que le hicieron a Lacalle Pou fue la mejor que le hicieron, y que Blanca Rodríguez no estaba preparada para hacerle una entrevista al presidente. Como ven, respuestas sinceras llenas de humildad".

Para cerrar, González volvió a la portada.

"Veamos la tapa. Ahí la tienen: ¡qué humildad! Qué humildad la producción. En el Jardín que va mi hija hacen mejores disfraces, con goma-eva y arpillera. Es un horror. Además, el que hizo el disfraz en su vida vio un gladiador. El micrófono apunta para abajo y en la otra mano lleva un martillo. ¿Por qué? ¿Alguna vez vieron en una película un gladiador con un martillo? Supongo que el martillo representa lo que sienten algunas personas cuando se suben a un ómnibus y está el programa de Nacho. O sea, se quieren martillar las bolas, básicamente", dijo el conductor de La aldea, antes de cerrar con una referencia a la vincha que Álvarez también porta en la imagen.

"Le pusieron una vincha para el pelo. Innecesario, no le va a molestar para pelear", cerró González.

Tras la emisión del programa, el propio Álvarez contestó al stand up de González en La pecera, el ciclo que conduce cada mañana en Azul FM.

"Nunca veo TV Ciudad pero estaba puesto y seguí mirando. Vi un stand up bien logrado, pero todos chistes le pegaban al gobierno y a la derecha. Y esas cosas que uno asume porque se dice: ¿y qué querés si es el canal municipal? No debería ser asumido naturalmente eso, no es el canal de la intendenta frenteamplista. Es el canal de todos los montevideanos, los que son del Frente, del Partido Nacional, colorados o de Cabildo Abierto", criticó Álvarez.

"Si en Canal 5 hubiera un late night show flechado pegándole todo el tiempo a la izquierda y al Frente Amplio, esas cosas hay que decirlas. No se pueden dejar pasar", concluyó.