Nacho Obes y las críticas a su debut en Santo y Seña: "Encantado de recibir halagos y puteadas"

El nuevo formato de Santo y Seña, el periodístico de Ignacio Álvarez reconvertido en Late Night Show, trajo bastante cola en los días posteriores a su emisión. Por un lado, fue lo más visto del domingo pasado –el día de su estreno–, con 13,16 puntos de rating, según datos de Ibope. También se quedó en la conversación de la semana por la extensa entrevista que el presidente Luis Lacalle Pou le concedió al conductor. Y ahora vuelve a figurar por los mensajes que el músico Nacho Obes, que forma parte de las nuevas incorporaciones del programa, escribió en su cuenta de Twitter tras su debut televisivo.

Luego de su aparición en el programa de Canal 4, en el que interpretó varias canciones y que cerró cantando junto a Álvarez una versión del tema Resistiré, Obes recibió algunas críticas en redes sociales, contra las que se descargó en una serie de tuits.

Primero, comenzó con un llamado a apoyar a los músicos y la música uruguaya. "Ya que tengo su atención, les recuerdo apoyar a los músicos Uruguayos. No todos tienen la exposición y la suerte de poder trabajar durante la pandemia. Músicos, técnicos de sonido, asistentes de escenario, managers, promotores y productores, iluminadores etc etc. Gracias" dice el primero de los tuits del músico.

El tono, sin embargo, aumentó en sus siguientes mensajes.

"Encantado de recibir halagos y puteadas por igual. Son el sueño de un publicista y manager. Me siento muy afortunado", escribió el ex líder de la banda Doberman.

Y luego siguió y les recordó a sus detractores su camino hasta Santo y Seña: "Si yo tocaba en bares vacíos, por paga miserable, en condiciones horrendas, y con mucho orgullo estaba pagando mis cuentas... + cargar guitarra al hombro en un bondi... Esto es Disney. Nunca subestimen a un músico Uruguayo. Ni se imaginan lo que se pasa para llegar a 'algo'".

Sobre el final, Obes respondió a quienes lo tildaron de "cheto" por haberse "pasado" a la televisión.

"Cheto es quién no trabaja, quién usa el sudor de sus padres sin responsabilidad, quién no vive adecuado a la realidad. Tuve la mejor educación, nunca me faltó nada. Aprovechar eso es ser responsable y tener respeto por el que no lo puede hacer", escribió.