Nacional condenó “violentos momentos” que vivió Ache con hinchas tricolores a la salida del Gran Parque Central

Nacional emitió un comunicado en el que se solidarizó con Eduardo Ache, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y expresidente de la institución, luego de los “violentos momentos” que vivió este domingo a la salida del Gran Parque Central luego del partido ante River Plate.

“El Club Nacional de Football expresa su más sincera solidaridad y condena enfáticamente, los tensos y violentos momentos que involucraron al Ec. Eduardo Ache a la salida del partido disputado ayer”, dice el comunicado del club albo emitido este lunes.

“Respetamos la libertad de expresión y toda forma de manifestar cualquier desacuerdo, pero siempre con el cuidado de las formas, el respeto individual y rechazando cualquier forma de violencia”, agrega la nota.

Eduardo Ache

Ache fue increpado por algunos hinchas tricolores este domingo a la salida del Gran Parque Central mientras brindaba una nota tras el partido ante River Plate, encuentro en el que parte de la hinchada se manifestó en contra de la decisión del club de que los clásicos se jueguen sin hinchas visitantes.

"Rescato lo más importante que pasó que fue la fiesta del partido, porque si no, una minoría siempre empaña lo que fue una fiesta", dijo este lunes Ache en el programa 100% Deporte de Sport 890.

"Ayer luego del partido estaba realizando un reportaje, y dos o tres me increparon. Yo qué sé. Hacerse los guapos con un viejo de 60 años... Pero no se la llevaron de arriba y salí caminando. No le demos espacio a gente que realmente no tiene lugar en el fútbol y la gran mayoría de la gente de Nacional fue la que se expresó en las tribunas silbándolos. Me acorralaron, empujé a uno y salí caminando", indicó.