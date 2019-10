Nacional entrenó bajo techo y se lesionó Neves

Los jugadores de Nacional ingresaron a la cancha de Fútbol 7 en un complejo techado en la zona de la Aguada. Mientras llovía con fuerza afuera del gimnasio, los futbolistas fueron en procura de pelotas para comenzar a jugar al monito. Arrancaron en un solo grupo y en determinado momento sonó la alarma. El volante Gabriel Neves se alejó hacia un rincón de una de las canchas porque acusaba un golpe.

En la activación, Gabriel Neves recibió un golpe leve en el gemelo izquierdo y se decidió que no continúe con el entrenamiento por precaución. Se le puso hielo en la zona. Gutiérrez y varios compañeros se acercaron a ver cómo estaba pic.twitter.com/UPjrKXxSwx — Sebastián Amaya (@sebaamaya) October 1, 2019

El jugador se retiró y permaneció observando el movimiento con una bolsa de hielo en la zona afectada. La práctica recién comenzaba pero el volante, que es uno de los pilares del equipo, tuvo que verla desde afuera sentado en una conservadora de hielo.

Y con mucha bronca y frustración. Es que se perdió el último partido ante Racing en el Gran Parque Central por un duro golpe recibido en el encuentro ante Wanderers, estaba pronto para jugar desde la semana pasada, se esperaba que estuviera ante Boston River en el partido que fue aplazado al igual que el resto de la fecha, y ahora tuvo un nuevo inconveniente por un leve golpe mientras hacía la activación.

Sus compañeros se le acercaron a preguntarle qué le había pasado. Palito Përeira fue el primero de ellos. También el entrenador Álvaro Gutiérrez y su asistente Mario Picún fueron a hablar con él. Y los funcionarios de seguridad y utilería lo arroparon e intentaron levantarle el ánimo. Luego, se le retiró el hielo, se le puso una venda azul y fue a ver el resto del movimiento de la práctica lejos de las cámaras.

Pese al malestar del momento, existe optimismo de que Neves llegue al partido del fin de semana, en Florida, por la cuarta fecha del torneo Clausura. Pero, ante la seguidilla de encuentros que se vienen, habrá que ver qué decide hacer el entrenador.

Sin Bergessio

Debido a las inclemencias del tiempo, los tricolores entrenaron en dos canchas de fútbol 7. Tras una entrada en calor con pelota pasaron a otra para realizar trabajos más intensos.

Quien no estuvo en el entrenamiento fue el argentino Gonzalo Bergessio. Debido a que iban a trabajar en una cancha con césped sintético y piso duro, se prefirió que no participe para no exigirlo del sóleo, zona en la que viene en recuperación, y se movió en Los Céspedes. Otro que no estuvo en el movimiento fue Mathías Cardacio, también por precaución, según indicaron a Referí.

Además, los arqueros se quedaron a trabajar en el complejo tricolor, también para evitar que hagan su entrenamiento en piso duro.

La práctica tuvo la entrada en calor, luego en una de las canchas se hicieron ejercicios de fuerza con distintos circuitos y aparatos. "¡Buena dinámica, no paren!", gritó el profe Marcelo Giarruso. "¡Buena Armando, bien Ocampo!", se le escuchó decir alentando al lateral y al delantero, como también lo hizo con varios futbolistas.

La jornada finalizó con pelota, con monitos en tres grupos, y con Gutiérrez participando activamente, tanto que se sacó los lentes y llegó a sudar.

En el cierre, Axel Müller, jugador de Nacional que está cedido a Wanderers, se acercó al entrenamiento. Los bohemios estaban practicando en otras canchas del predio y el futbolista cruzó el estacionamiento bajo la lluvia para ir a saludar a sus compañeros.

Axel Müller, que estaba entrenando con Wanderers, pasó a saludar a sus excompañeros pic.twitter.com/puuuOu9xNM — Sebastián Amaya (@sebaamaya) October 1, 2019

Como cuando llegaron al predio, los futbolistas ayudaron a los utileros a llevar los materiales hasta el ómnibus y regresaron a Los Céspedes.

Así fue la llegada, con Chory Castro y Papelito Fernández, como los otros jugadores, dando una mano a los funcionarios de utilería para bajar el material de entrenamiento pic.twitter.com/c8g7rB0qHH — Sebastián Amaya (@sebaamaya) October 1, 2019

Nacional retomará los entrenamientos este miércoles en su complejo, donde trabajará a puertas cerradas, para comenzar a definir el equipo que visitará a Boston River.