Nacional se reúne para fijar una fecha de reanudación de las obras en el Parque Central

La directiva de Nacional se reúne este martes a la hora 17:30 y uno de los temas a definir y que genera más expectativa, es saber la fecha de la reanudación de las obras en el Gran Parque Central. Lo más probable es que se inicien la próxima semana o la siguiente.

Esto, además de alegría para los dueños de los palcos de la tribuna Delgado que no pueden usufructuar, descarta la posibilidad de que se juegue el clásico por el Clausura en ese estadio, previsto para el domingo 17 de noviembre. Ese partido se disputará en el Estadio Centenario, aunque los dirigentes en su momento se reunieron con el ministro del Interior Eduardo Bonomi para solicitarle que el encuentro se juegue en el Parque.

Los dirigentes están en la etapa final de las conversaciones con dos empresas para asignar las obras a una de ellas, comentó uno de ellos a Referí. Falta definir el mejor presupuesto y es lo que se tratará de finiquitar este martes.

Después que asumió la actual directiva encabezada por José Decurnex, se formó una comisión de palquistas para resolver en conjunto la continuación de las obras. Dicha comisión está integrada por dueños de los 66 palcos de los niveles 0, 1 y 2 de la tribuna Delgado que los usufructuaron un tiempo y desde el año pasado no lo pueden hacer, y por quienes pagaron los palcos en los niveles 3, 4, 5 y 6 que nunca recibieron.

La idea es terminar esta etapa de las obras, para continuar luego con el resto. En una nota con Referí en el mes de abril pasado, el dirigente Gonzalo Lucas informó que se necesitaban entre US$ 1,2 y US$ 1,5 millones para terminar los palcos en los primeros tres niveles. Para completar el Parque se calculan US$ 11 millones.

En su momento los directivos se reunieron con los dueños de los palcos de la Delgado para solicitarles extender 10 años los contratos y así recaudar fondos para continuar con las obras. De otra forma iba a ser muy difícil debido a la situación económica en que estaba el club cuando asumieron a fines del año pasado. Muchos de ellos aceptaron, como una forma de colaborar con la institución.

Nacional abrió una cuenta bancaria especial para depositar el dinero que se destinará solamente para obras y los encargados de fiscalizarlo son los integrantes de la comisión que se formó.