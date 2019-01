Nadal eliminó a tres australianos, pero no se siente enemigo del país

Rafa Nadal espera que sus seguidores australianos le sigan queriendo tras haber derrotado a tres jugadores de ese país en el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia.

El español y número 2 mundial solo se ha enfrentado a australianos hasta ahora en el Melbourne Park, y los ha vencido a todos.

James Duckworth, Matthew Ebden y el número 1 nacional, Alex de Miñaur, quedaron fuera del Abierto de Australia tras enfrentarse al español, que pasó a la cuarta ronda sin perder ni un solo set.

Cuando los periodistas le dijeron que podría haberse convertido en el enemigo público número de Australia tras su trabajo demoledor, Nadal, desprevenido, no supo muy bien qué contestar

"¿Qué quieres decir, pérdida de popularidad?", dijo, sonriendo. "No creo, no, no. Tengo la sensación de que la gente aquí entiende el deporte. La gente ama el deporte aquí".

"Los australianos no me ven como un oponente. Siempre he sido amigo de Australia", puntualizó.

Por lo menos Nadal no eliminará a un cuarto australiano de forma consecutiva. Su próximo rival será el checo Tomas Berdych, el domingo en octavos de final.

"Creo que los seguidores aprecian que yo me sienta cerca de ellos. Siento una buena conexión con todo el mundo aquí", agregó el mallorquín. "Cuando estoy en la cancha, siento el amor de todos ellos, ¿no?".

"Es una sensación difícil de describir", añadió Nadal, que está luchando por conseguir su 18º título de Grand Slam.

"Cuando sales a la cancha, sientes el apoyo y el amor de la gente, es una de las sensaciones que más extrañas cuando no estás jugando", zanjó.

