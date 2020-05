Nadia Mara es la nueva primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre

La uruguaya Nadia Mara será la nueva primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre. Así lo anunció la compañía dirigida por el español Igor Yebra en su cuenta de Twitter. La bailarina, que residía en Estados Unidos, regresará a Uruguay tras desempeñarse durante 15 años en el ballet de Atlanta, donde también fue la principal bailarina.

"¡Bienvenida Nadia Mara! Será un placer tenerte nuevamente en nuestro país, pero esta vez como parte del BNS", tuiteó la compañía de ballet. Mara, como señala el tuit, se formó en la Escuela Nacional de Danza del Sodre.

Nadia se formó en la Escuela Nacional de Danza del Sodre y luego de 15 años de trayectoria en el @AtlantaBallet regresa a Uruguay como primera bailarina del BNS. pic.twitter.com/GrLENdDDAX — Ballet Nac. SODRE (@BNSballet) May 23, 2020

La uruguaya estuvo unos meses en el país en 2019, cuando fue invitada por el BNS para interpretar a Tatiana de la obra Onegin.

Atlanta Ballet compartió un video en Instagram en el que homenajea a la bailarina y le desea éxito en su "próximo y emocionante capítulo": "Después de 15 increíbles temporadas, nos despedimos de la bailarina Nadia Mara", publicó. Además, lamenta despedirla a la distancia, sin poder realizar un festejo en el teatro para "celebrar" su "notable carrera". "Ojalá pudiéramos reunirnos en el teatro para celebrar su notable carrera y experimentar la magia que trae al escenario por una última vez, pero desafortunadamente, tenemos que despedirnos desde la distancia", señaló.

La bailarina uruguaya de 33 años nació en Montevideo y se inició en el mundo del ballet a los tres. Comenzó en una escuelita de su barrio y a los ocho pasó a formar parte de la escuela de danza de Mariel Odera, que en ese entonces era primera bailarina del Ballet del Sodre (BNS). Cuatro años después entró por primera vez a la Escuela Nacional de Danza.



"De niño uno tiene unos sueños enormes, pero también miedo de fracasar. Por eso me daba miedo audicionar. Era mi cumpleaños y mamá me llevó con la excusa de que me iba a comprar un regalo", contó a El Observador la bailarina en 2017, cuando se encontraba de visita en la casa de sus padres en el balneario Las Toscas. "Quedé seleccionada. Fue el mejor cumpleaños de mi vida", dijo.

Mara, que hizo los ocho años de la escuela en seis, egresó a los 18 años y al poco tiempo surgió la oportunidad: Gyula Pandi, uno de los directores de la North Carolina School of Arts, se encontraba en Uruguay dando clases, cuando Mara se le acercó para plantearle la posibilidad de emigrar. "En ese momento el Sodre estaba funcionando poco, había pocas producciones, pocas funciones y la situación era un poco desmotivante", recordó en aquel momento.

Luego de verla en acción, Pandi decidió otorgarle una beca en Estados Unidos. Fue así como la bailarina llegó al país norteamericano para continuar su carrera. Primero bailó en una compañía en la ciudad de Charlotte. De allí pasó al Atlanta ballet, considerado uno de los cinco mejores de ese país.

En 2017, cuando fue consultada por la posibilidad de regresar al BNS, Mara respondió: "Me tienta, creo que es necesario para mí venir a bailar, al menos de invitada. Es una materia que tengo pendiente, importante para mí y para mi familia que casi no me ha visto bailar", sostuvo.

Hasta ahora y desde el retiro de María Noel Riccetto, el lugar de primera bailarina lo ocupaba la brasileña Melissa Oliveira.