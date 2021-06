Naomi Osaka se fue de Roland Garros tras no dar entrevistas por su "salud mental" y ser amenazada por los organizadores

La decisión tomada por la japonesa Naomi Osaka, número 2 del mundo, de retirarse de Roland Garros ante las amenazas del torneo si no comparecía ante la prensa, provocaron en las últimas horas muchas reacciones de apoyo, tanto de otros deportistas, como de seguidores de la tenista asiática.

Osaka anunció el lunes por la noche que se retiraba del torneo parisino después de haber sido amenazada por los Grand Slam con medidas muy duras, incluso su exclusión de los grandes torneos, si persistía en su idea de no hacer ruedas de prensa en París para preservar su "salud mental".

"Creo que lo mejor para el torneo, para los demás tenistas y para mi bienestar es que me retire (del torneo) para que cada uno pueda volver a concentrarse en el tenis", escribió en su Twitter la japonesa, admitiendo "largos periodos de depresión" desde su triunfo en el US Open en 2018.

Osaka ha dicho "hasta aquí". Ante las amenazas lanzadas por los cuatro torneos de Grand Slam por su negativa a comparecer ante la prensa en Roland Garros, decidió zanjar el asunto con su retirada del torneo parisino.

AFP

Osaka es la número 2 del mundo

La tenista, de 23 años, explicó su decisión en una larga carta publicada este lunes en su cuenta Twitter que eclipsó la actualidad puramente deportiva del torneo, en la que destacaron las victorias de Roger Federer y Serena Williams, además de la primera victoria en Roland Garros del N.2 del mundo, Daniil Medvedev.

"Es una situación que no había imaginado ni buscado cuando tuiteé el otro día", escribió la japonesa. "Me voy a retirar un cierto tiempo de las pistas, pero, en el momento preciso, quiero realmente trabajar con el circuito para debatir los medios para mejorar las cosas para los jugadores, la prensa y los aficionados", anunció asimismo.

"Nunca quise crear un problema y comprendo que el momento no era bueno y que mi mensaje habría podido ser más claro", precisó.

"Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida, y todo aquel que me haya visto durante los torneos se habrá dado cuenta que a menudo llevo unos auriculares porque eso me ayuda a atenuar mi ansiedad social", justificó.

"Aunque la prensa que cubre el tenis ha sido siempre bondadosa conmigo (y me disculpo ante todos los periodistas simpáticos a los que haya podido ofender), no estoy cómoda hablando en público y siento una inmensa ansiedad cuando debo dirigirme a la prensa mundial", insistió la joven.

Todo comenzó el pasado miércoles cuando Osaka sorprendió al anunciar en un comunicado, publicado también en las redes sociales, su decisión de no presentarse ante la prensa en Roland Garros para preservar su "salud mental".

Pero la situación se envenenó después de su partido de primera ronda el domingo, cuando ejecutó su amenaza y no hizo declaraciones a la prensa, lo que originó una gran reacción de los cuatro Grand Slam, que amenazaron incluso a la japonesa con la exclusión.

La vencedora de cuatro 'grandes' (US Open en 2018 y 2020, Abierto de Australia en 2019 y 2021) fue sancionada en un primer momento con una multa de 15.000 dólares.

Pero fue la amenaza de sanciones mayores lo que acabó con una solución tajante. "Si continúa rechazando sus obligaciones mediáticas durante el torneo, se expone a otras consecuencias relacionadas con las infracciones del código de conducta (...) Y pueden llevar hasta la apertura de una investigación que podría desembocar en sanciones aún más importantes y una suspensión de los torneos de Grand Slam", amenazaron los cuatro 'grandes' en un comunicado.

AFP

La tenista dijo sufrir depresión

Apenas 24 horas después anunció su drástica decisión de abandonar el torneo parisino, no sin explicarse. "La verdad es que atravesé largos periodos de depresión desde el US Open 2018 (que conquistó) y me costó recuperarme", señaló.

Tras su renuncia, varias de sus compañeras reaccionaron a esta especie de llamada de socorro, entre ellas su ídolo de infancia Serena Williams. "Lo único que sé es lo que siento por Naomi. Siento que me gustaría darle un abrazo porque sé cómo se siente", declaró la exnúmero 1 mundial tras ganar su partido de primera ronda contra la rumana Irina-Camelia Begu.

Serena, que admitió que ha habido momentos en su carrera en los que se le hacía "muy difícil" responder a las preguntas de la prensa, reclamó que se deje a Osaka "gestionar esta situación cómo mejor le parezca".

"Se pasa por alto el aspecto mental"

"A los atletas se nos enseña a cuidar nuestro cuerpo y tal vez se pasa por alto el aspecto mental y emocional. Se trata de algo más que dar o no una conferencia de prensa. Buena suerte Naomi, ¡todos estamos luchando por ti!", tuiteó uno de los mitos del tenis femenino, Martina Navratilova, ganadora de 18 Grand Slam.

Coco Gauff, una de las jóvenes promesas del tenis estadounidense, también utilizó las redes sociales para mostrar su apoyo: "Sé fuerte. Admiro tu vulnerabilidad", escribió la joven de 17 años acompañando su mensaje por un gran corazón.

Más reivindicativa se mostró otra exnúmero 1, la bielorrusa Victoria Azarenka, que aseguró que "el desafío hoy es convencer a la gente de valores como la verdad, la honestidad, la compasión y la preocupación por los demás".

anger is a lack of understanding. change makes people uncomfortable. — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) May 30, 2021

La reacciones también llegaron de otros deportes, como el básquetbol. La estrella de la NBA Stephen Curry tuiteó: "Nunca deberías haber tenido que tomar una decisión como ésta, pero es impresionante el seguir por el camino correcto cuando los poderes no protegen a los suyos. Mis respetos @naomiosaka".

"Todo el mundo habla de la salud mental cuando alguien se suicida, pero después se ridiculiza a aquellos que tratan de proteger su salud mental. Eres fuerte por mantenerte firme y hablar de ello, incluso renunciando al juego que tú amas por proteger tu salud mental", destacó la estrella de Barbados de cricket Carlos Brathwaite.

AFP

Dejó Roland Garros tras decidir no ir a las conferencias de prensa

"Lucha contra sí misma"

La postura de Osaka provocó una ola de apoyo entre sus seguidores japoneses. La extenista Ai Sugiyama declaró en un programa que esperaba que la acción de la tenista de 23 años pueda ser "una oportunidad para hablar sobre la salud mental de los atletas", informó el diario Sports Hochi.

Otros apuntaron a cuestiones extradeportivas como causa del estado de Osaka, convertida en un símbolo de la lucha antirracista debido a sus orígenes mestizos, de padre haitiano y madre japonesa.

"Naomi Osaka lucha contra sí misma, contra la presión, contra las ideas fijas, contra la discriminación", tuiteó la presentadora de televisión Ruriko Kojima.

"Todas estas cosas seguramente le provocan angustia", estimó, y agregó: "Espero que tenga tiempo para reír y relajarse".

Otra de las consecuencias de la decisión de Osaka es que los títulos en Bolsa de algunas de las marcas que la patrocinan perdieron valor en la sesión del martes.

El gigante de los fideos instantáneos Nissin Foods Holdings perdió el 1,26%, la empresa de productos lácteos Morinaga Milk Industry un 1,23% y el fabricante e cosméticos Shiseido cedió un 0,36%.

AFP