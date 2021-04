Natalia Oreiro: entre la preparación para ser Evita y un proyecto sobre Juana de Ibarbourou

Natalia Oreiro se prepara para interpretar a una mujer que se convirtió en un ícono argentino: Eva Duarte de Perón.

Santa Evita es el nombre de la miniserie inspirada en la novela homónima de Tomás Eloy Martínez que comenzará a rodar en las próximas semanas en Buenos Aires como protagonista. En una extensa entrevista publicada esta semana en la revista Brando, que pertenece al medio argentino La Nación, Oreiro habló acerca de los detalles de este proyecto que se anunció allá por enero del 2020, y cómo se prepara para interpretar al personaje bajo la dirección de Rodrigo García Barcha (hijo del escritor colombiano Gabriel García Márquez) y Alejandro Maci.

"Es muy difícil prepararse para un papel así. Lo primero que me aparece es una mezcla de pánico y agradecimiento. Hace bastantes años, en dos oportunidades diferentes, estuve cerca de encarnarla y no me animé. Lo vi como algo inabordable para mí. Cuando me ofrecieron participar del casting para este proyecto, me pareció diferente y me atreví a hacerlo. El casting era en octubre y yo elegí ir el 17. No creo que lo haya elegido por la fecha, pero creo que la energía confluyó. Ellos venían buscando otra cosa", contó Oreiro y explicó que hay una "impronta" de Eva Perón a los 30 años que ella comprende ahora en los 40, "para entender cómo se para una mujer frente a un país, una pareja y los hombres".

"Lo que Eva hizo el poco tiempo que estuvo, el cambio que le generó a la sociedad patriarcal, lo que consiguió siendo mujer... No estamos hablando de 2020, estamos hablando de finales de los 40. Una mujer de veintipico de años, actriz, que consiguió lo que consiguió en un mundo de hombres. Por eso sucede también lo que sucedió con su cadáver. Porque más allá de la parte política, ahí hay un hecho machista, absolutamente", sostuvo la actriz.

Oreiro dijo que se prepara para el papel investigando con la mayor cantidad de información posible: lecturas, imágenes de archivo y audios. "Una vez que uno está empapado de eso, empieza a buscarle el alma. Interpretar a alguien que existió y que está en el corazón, en la retina y en el recuerdo de toda una nación es muy difícil", comentó la actriz uruguaya y agregó: "Yo nunca encaro a mis personajes desde la imitación. De hecho, no soy físicamente parecida a ella. Voy a tener su color de pelo, obviamente. Pero más allá de lo físico, las dos somos taurinas. Y eso me acerca un poco más".

Consultada acerca de si encarnar a un personaje como Evita, símbolo del Peronismo argentino, implica pararse de un lado de la "grieta" generada en la política, la también conductora de Got Talent Uruguay respondió que "para nada".

"Si me preguntás en términos políticos, yo tengo una formación política más uruguaya. Yo empiezo a entender de política viviendo en el Uruguay, ahí empieza mi formación, y es muy distinta a la Argentina. Entonces para comprenderla más, voy a los libros y leo, discuto y pienso. Lo que abordo desde Eva es su amor por el pueblo. Creo fielmente en la devoción y su entrega total y completa hacia su pueblo. Porque es de donde ella viene. Y creo que ella siente a la clase trabajadora porque ella es de clase trabajadora. Y es ahí donde yo me paro. Y yo voy a construirla con toda la pasión al servicio del personaje de ella", sostuvo.

El elenco de Santa Evita además incluye a actores de la talla de Darío Grandinetti, Ernesto Alterio y Francesc Orellá, popular por papel de profesor en la serie española Merlí.

En la entrevista, Oreiro también reveló que trabaja en un proyecto personal sobre la vida de la poeta uruguaya Juana de Ibarbourou. "Hay algo muy movilizador con Juana de Ibarbourou, que para los uruguayos es como la San Martín de la poesía", consideró.

"Fue una mujer feminista y rupturista en los años 20, cuando fue condecorada “Juana de América” por Unamuno, y sufrió violencia doméstica no solo por parte de su esposo, sino también de su hijo. Y terminó siendo morfinómana. O sea, tiene una historia de vida muy fuerte y muy triste. Y muy gloriosa al mismo tiempo. Como sucede con esos artistas que despegan mucho y que se convierten en un himno, y que el ocaso de eso también es muy cruel, muy rioplatense. Es muy perturbadora la historia de Juana. Obviamente sostenida por su carrera artística".

Oreiro aseguró que le hubiese gustado filmar el proyecto en tres etapas: "La primera me la perdí, que sería cuando tenía 20 años. Esperar 20 años y hacerla a los 40. Y finalmente esperar hasta los 60. Pero siendo realista, ningún productor nos va a bancar 40 años".

"Algo así como Boyhood: historia de una vida, la película de Richard Linklater", le preguntó el entrevistador, refiriéndose a una producción que se rodó a lo largo de 12 años con los mismos actores. "Totalmente. Pero ojo que yo tuve la idea antes de que él haga esa película", concluyó la uruguaya.