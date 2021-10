Negocios puntuales activan un mercado lanero en baja

La lana tocó su piso de valor para la zafra 2021/2022 esta semana en el mercado australiano, perdiendo 29 centavos de dólar en las dos jornadas de remates realizadas. El Indicador de Mercados del Este cerró a US$ 9,63 por kilo base limpia este miércoles, con menores pérdidas en las lanas más finas.

A nivel local los negocios no se han dinamizado, más allá de algunas operaciones concretas, y preocupa la situación de las lanas Corriedale.

En los últimas días se destacó un negocio en el departamento de Salto informado por Actualidad Agropecuaria: la comercialización a US$ 11,90 por kilo base sucia de un lote de 6.500 kilos de lana Merino Australiano, 17,5 micras, certificación Orgánica, Nativa y RWS, a cargo del Escritorio Federico Zaldúa. Se trata de un récord para la presente zafra, indicaron los operadores.

Por otra parte, se concretó una venta de un lote de 21 micras a US$ 6,50 el kilo base sucia, Grifa Verde y certificada, indicó Pablo Iramendi, de la firma Bruno Arrosa & Cía.

Juan Samuelle

Las dificultades para comercializar lanas no ceden.

“Está empezando a haber sondeos de los exportadores enfocados en lanas Merinos de 19 y 20 micras, mencionando algunos valores que a mi entender están un poco bajos, en el eje de los US$ 7 por lotes de 19 micras grifa verde con alguna preparación”, señaló el operador.

Entre los productores “todavía no hay mucho quorum” y se esperan otros valores, pero la demanda aún no acompaña. En particular preocupan los stocks de Corriedale e Ideal, ya que el interés se concentra en el mercado e lanas finas y con certificaciones.

Iramendi entiende que hay un gran stock de lana en el mundo que debe empezar a diluirse para que se activen los mercados, frenados por la escasa demanda de China y los efectos aún presentes de la pandemia a nivel de la producción textil.