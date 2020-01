Netflix confirmó la tercera temporada de You

Netflix no suele mostrar sus cifras de espectadores, pero es lógico que uno de los criterios para encargar continuaciones para sus series sea el nivel de éxito que tengan. Y a juzgar por la conversación desatada por el reciente estreno de su segunda temporada, la serie You es una producción redituable para la plataforma de streaming, con una base de seguidores dispuestos a maratonear sus episodios.

No es sorpresa entonces que a pocos días de ese estreno, Netflix haya anunciado de forma oficial que para 2021 se estrenará la tercera temporada de la serie que sigue las actividades de un acosador obsesivo. El anuncio llegó el martes, con un breve video en el que solo decía "nuevo año, nuevo you", una traducción un poco floja del juego de palabras "new year, new you" que se usó en la versión original del anuncio en inglés.

¿Que Joe vuelva significa que va a tener otro nombre más? 🧢 You va a tener una tercera temporada. pic.twitter.com/owlpkd8Q1E — CheNetflix (@CheNetflix) January 14, 2020

La temporada futura tendrá diez episodios, y contará con el regreso de Penn Badgley al papel protagónico de Joe Goldberg. Otro regreso es el de Victoria Pedretti al rol de Love Quinn, una de las incorporaciones de la segunda entrega.

Esta novedad dejará tranquilos a los seguidores de la serie, ya que la segunda temporada dejó unas cuantas preguntas sin resolver, sobre todo en lo vinculado a una revelación del personaje de Love. Así como entre la primera y la segunda temporada la acción se trasladó de Nueva York a Los Ángeles, en la tercera parte también habrá un cambio de escenario para Joe.

La serie en realidad se emitió originalmente por el canal estadounidense Lifetime, pero tuvo su explosión de popularidad al llegar al catálogo de Netflix, que se hizo cargo de la producción de su segunda entrega al notar que tenía un hit entre manos.