Ni las ovejas de la Facultad de Agronomía se salvaron del ataque de los perros

Cuatro perros entraron al campo de la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (Udelar-Fagro), ubicado sobre la ruta 31, en Salto, y atacaron a parte de la majada Merino Australiano que está en el lugar, que es utilizada con fines de investigación.

Días atrás integrantes de la estación vieron rastros de la presencia de perros, porque varios vellones aparecieron desflecados.

Posteriormente en una recorrida por el campo, encargados de ganadería se encontraron con carneros y capones mal heridos y uno muerto.

El saldo final del ataque fueron 13 animales heridos y tres muertos. Uno murió en el acto y dos debieron ser sacrificados.

Varios fueron intervenidos por un veterinario y están en recuperación, con analgésicos, antiinflamatorios, “estamos tratando de ver si prosperan”, explicó a El Observador Elize van Lier, directora de la Estación Experimental.

Los ovinos forman parte de una majada de investigación en la que se seleccionan animales por resistencia a parasitosis gastrointestinales.

La Fagro investiga en conjunto con el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Consorcio Regional de Innovación en Lanas Ultrafinas del Uruguay (Crilu) y la Sociedad de Criadores de Merino Australiano (SCMU).

La otra cara de los ataques de perro. Animales en recuperación. Necesitan mucho cuidado y atención. No debieran haber tenido que pasar por esto.



Hay entrega y pasión por el ovino. Nos afecta mucho verlos indefensos y necesitados@MGAPUruguay @INBA_uy @FagroUdelar @Udelaruy pic.twitter.com/XMp65bLZFm — Elize van Lier (@ElizeVanLier) September 29, 2021

La directora, que es profesora del Departamento de Producción Animal y Pasturas, y encargada de la Unidad de Ovinos de la Estación Experimental, sostuvo que tomar la decisión de sacrificar a los animales no fue fácil, pero que fue necesario porque por el nivel las heridas muchos ovinos tenían huesos y hasta tendones expuestos.

“Todo el mundo sabe que los perros atacan, pero desconocen lo que implica llegar al campo y tener que tomar la decisión de sacrificar a un animal al que uno tanto cuida. No es un tema sencillo, da impotencia y mucha gente no tiene la posibilidad de tratar a esos animales”, expresó.

Sobre las próximas acciones tras este ataque, la directora comentó que el centro de investigación no cuenta con recursos para aumentar el control en el campo. Además, dijo: "¿Qué tenemos que hacer con el hecho de que no se puede tener a los animales en el campo porque se enfrentan a ataques, ya sean de perros o al abigeato?, ¿tenemos que tener los animales en galpones? Esa no es una alternativa a este tipo de producción extensiva. Tenemos que erradicar el problema".

Tras el episodio, la Policía "hizo un trabajo fenomenal", mencionó, y agregó que si bien la denuncia ya está hecha "las herramientas para trabajar son muy limitadas".

"Debemos aplicar la eutanasia"

Para la directora, alrededor de los ataques de perros "hay un debate social que no se está dando". Según detalló, en la domesticación de los perros y la tenencia responsable está la explicación de sus acciones.

Según indicó, los perros están acostumbrados a vivir entre personas, no solos en el campo y su comportamiento como predadores viene dado, muchas veces, por cómo fueron domesticados.

"Cuando hay un predador en un ecosistema ataca al animal más débil, lo caza y se queda quieto. Pero tenemos que pensar: ¿Qué hacemos con nuestros perros cuando vamos a la playa?, les tiramos una pelota para que la busquen, en un juego eterno. Y cuando un perro ve a las ovejas, son bolitas blancas que corren, ataca a una y cuando no se mueve más va a buscar a otra para seguir corriendo", comentó.

Sobre este comportamiento, dijo que "la culpa no es del perro", sino de los humanos que al incorporarlos a la vida cotidiana se vuelven responsables. "Si establecemos que somos responsables de todos los perros como sociedad, tenemos que darles una vida digna. El gran tema es que se nos fue de las manos la población y ahí debemos tomar la decisión de hacernos responsables o darles una muerte digna y eso es muy duro", añadió.

Al trabajar con animales de producción, la muerte es algo a lo que se está expuesto por varias razones, admitió.

"Sabemos muy bien lo que es una vida y también una muerte digna y son las responsabilidades que nos tocan. Para poder hacer un control hay muchísimas propuestas que son muy loables, pero con la superpoblación de perros que tenemos, debemos concientizarnos de que no podremos atenderlos a todos. Lamento tener que decir esto, pero no vamos a poder solucionar el problema sin aceptar que debemos aplicar la eutanasia", añadió.

Dos ovinos debieron ser sacrificados tras el ataque de los perros.

Un sistema productivo y educativo

En la Estación Experimental de Fagro hay 500 ovinos Merino Australiano, en la majada hay más de 200 madres que están en parición y muchas ya están con sus corderos. También hay un rodeo de cría Hereford y un tambo, con mayoría de ejemplares Holando y algunos vacunos Jersey.

"Hay un sistema productivo bien interesante", comentó la directora.

En la estación se realiza, por ejemplo, inseminación artificial, se desarrolla la cría y se toman muchos registros que aportan a los procesos de investigación en los que se involucran docentes y alumnos de la facultad.

Muchos alumnos, tanto de la Fagro como de la Facultad de Veterinaria, principalmente los que están realizando sus trabajos de fin de carrera, participan en la esquila de los ovinos, en la inseminación, las ecografías y los controles de parto, añadió.