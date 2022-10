"Ni soñando": Abreu dijo que no hubiese contratado a Astesiano si sabía que tenía anotaciones

El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu, se refirió al caso del excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, quien había sido su chofer en la campaña de 1999.

"Era un buen chofer. Pero, no era ni de mi confianza ni cercano a ningún tipo de intimidad", contó Abreu en Desayunos Informales donde fue consultado sobre el rol que tuvo Astesiano en la campaña electoral.

Consultado sobre si hubiese contratado al excustodio sabiendo que tenía anotaciones y antecedentes, el secretario general de Aladi respondió: "Ni soñando. Y no hubiera contratado gente que, a pesar de no tener esas anotaciones, tuviera temas que no fueran de mi... Pero es un tema general, de carácter general".

El vínculo laboral entre Astesiano y Abreu fue revelado por Lacalle Pou, el día después de la detención del custodio en Suárez y Reyes. El presidente dijo que a Astesiano lo conoció en la campaña de 1999, cuando manejaba para Abreu.

Hoy imputado por suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias, Astesiano también había trabajado en la campaña de Luis Alberto Lacalle Herrera, en 2004, hasta que en 2014 pasó a integrar el equipo de campaña de Lacalle Pou como custodio.

Abreu, exministro de Industria (2000-2002) y de Relaciones Exteriores (1993-1995), insistió en que "la única relación" con Astesiano fue "de chofer" y "nada más". "Estaba en la sala de chóferes, con tres o cuatro más", contó.

Ante la pregunta de si Lacalle Pou se equivocó al contratar a Astesiano como encargado del Servicio de Seguridad Presidencia, el excanciller respondió: "No sé, confieso que no estoy al tanto. Los años pasan y lo que a uno ayudan es a no perder la capacidad de asombro".