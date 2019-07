Nin: “Hay un régimen autoritario que es el de Venezuela”

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, tipificó ante senadores los distintos tipos de democracias que existen en América y dejó a Venezuela como la única con un “régimen autoritario”.

“Creo que la posición de Uruguay sigue la tradicional postura de nuestro país en materia de diálogo y de búsqueda de la paz (en Venezuela). Por algo somos una de las dos únicas democracias plenas –junto con Costa Rica– que hay en América. El resto son democracias incompletas o defectuosas. Hay democracias híbridas, que son las que están a punto de ser gobiernos con regímenes autoritarios, y hay un régimen autoritario que es el de Venezuela”, afirmó este jueves en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, según consta en la versión taquigráfica.

El canciller defendió ante los senadores que integran la Comisión de Asuntos Internacionales la decisión de Uruguay de retirarse hace un mes de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en rechazo a la discusión sobre el nivel de participación de los representantes del jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó. “Aceptar la presencia de una delegación enviada por el señor Guaidó implicaba para Uruguay no solamente la refrenda de una violación descarada a la normativa de la organización sino la renuncia a su derecho soberano de reconocer o no a un gobierno”, dijo en la convocatoria.

Para Nin, quedarse implicaba también hacerse cómplice de la manipulación de las normas con fines políticos, dañando gravemente la institucionalidad de la organización y sentando un peligrosísimo precedente para cualquier otro estado miembro”. El punto fue puesto en discusión por el senador del Partido Independiente Pablo Mieres, uno de los convocantes del canciller junto con el frenteamplista Ruben Martínez Huelmo. También le consultaron sobre el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur.

Nin criticó al Grupo de Lima y Estados Unidos por el texto que fue presentado en setiembre del 2018 en el que se condenaba la situación humanitaria en Venezuela. “Ni Uruguay ni ninguno de los otros 18 estados miembros de la OEA fueron invitados participar de la discusión del texto que ignoraba los requisitos que la ayuda humanitaria debe reunir. Incitaba a la rebelión y dejaba implícitamente abierta la puerta para una intervención armada en Venezuela”, sostuvo.

Durante la sesión, el senador Pedro Bordaberry preguntó por qué Uruguay no había votado en contra en la asamblea de la OEA y había optado por retirarse. El vicecanciller Ariel Bergamino respondió que fue una forma de decir “no va más”.

“Esa era una posibilidad, seguramente, nos habría ahorrado problemas, y no estaríamos acá, tratando este tema. Hubiera sido más cómodo. Pero reitero, la comodidad en política no es una buena compañera, y a veces en política hay que atreverse a tener problemas. El retiro de la asamblea, que no de la OEA, fue también una forma de decir ‘No va más’, ‘No va más con la aplanadora’, ‘No va más con los hechos consumados’”, sostuvo.

Las explicaciones de las autoridades de la cancillería no conformaron a los legisladores opositores. Para Mieres, el retiro de Uruguay fue “la demostración más extrema de guiñadas a un régimen corrupto y sanguinario que está oprimiendo a un pueblo”. En tanto, el senador Luis Lacalle Pou afirmó que al gobierno no le sacan la palabra “dictadura” ni con “sacacorchos”. “Aquí de lo que se trata es que hay una dictadura y el gobierno uruguayo no quiere decirlo; ni con sacacorchos le sacamos esa palabra, porque tiene enormes compromisos económicos y personales muy cercanos al gobierno”, sostuvo.